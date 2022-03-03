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Психолог рассказала, как уснуть в условиях постоянной тревоги

Автор: Марина Настевич

В условиях постоянной тревоги и опасности жизни очень важно быть в состоянии принимать решения и мыслить критично. Базовое условие для этого - хотя бы несколько часов сна в сутки.

Как заснуть в это сложное время, рассказала психолог Виктория Горбунова.

  • Оборудуйте место для сна. В самом безопасном доступном укрытии.
  • Теплые вещи. Спальные мешки, одеяла, теплая одежда. Детям также важно иметь рядом свои игрушки, не запрещайте им.
  • Максимальная звукоизоляция. Используйте беруши, можно обмотать голову шарфом, одеть шапку, сделать углубление из одежды и одеял.
  • Обнимайтесь. Это поможет согреться, немного снизит тревогу, выровняет сердцебиение. Детей гладьте по спине, голове, прижимайте к себе, укачивайте, напевайте колыбельные.
  • Ограничьте новости. Выберите два-три источника, из которых вы получаете новости и проверяйте информацию в фиксированные периоды времени.
  • Используйте для сна все возможные промежутки времени. Старайтесь уснуть не только ночью, а в любые доступные периоды времени днем.

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