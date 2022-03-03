Психолог рассказала, как уснуть в условиях постоянной тревоги

В условиях постоянной тревоги и опасности жизни очень важно быть в состоянии принимать решения и мыслить критично. Базовое условие для этого - хотя бы несколько часов сна в сутки.

Как заснуть в это сложное время, рассказала психолог Виктория Горбунова.

Оборудуйте место для сна. В самом безопасном доступном укрытии.

Теплые вещи. Спальные мешки, одеяла, теплая одежда. Детям также важно иметь рядом свои игрушки, не запрещайте им.

Максимальная звукоизоляция. Используйте беруши, можно обмотать голову шарфом, одеть шапку, сделать углубление из одежды и одеял.

Обнимайтесь. Это поможет согреться, немного снизит тревогу, выровняет сердцебиение. Детей гладьте по спине, голове, прижимайте к себе, укачивайте, напевайте колыбельные.

Ограничьте новости. Выберите два-три источника, из которых вы получаете новости и проверяйте информацию в фиксированные периоды времени.

Используйте для сна все возможные промежутки времени. Старайтесь уснуть не только ночью, а в любые доступные периоды времени днем.

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