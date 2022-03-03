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Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги

Автор: Марина Настевич

В умовах постійної тривоги і небезпеки життя дуже важливо бути в змозі приймати рішення і мислити критично. Базова умова для цього - хоча б кілька годин сну на добу.

Як заснути в цей складний час, розповіла психолог Вікторія Горбунова.

  • Обладнайте місце для сну. В найбезпечнішому доступному укритті.
  • Теплі речі. Спальні мішки, ковдри, теплий одяг. Дітям також важливо мати поруч свої іграшки, не забороняйте їм.
  • Максимальна звукоізоляція. Використовуйте беруші, можна обмотати голову шарфом, одягнути шапку, зробити заглиблення з одягу та ковдр.
  • Обіймайтесь. Це допоможе зігрітись, трохи знизить тривогу, вирівняє серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, притискайте до себе, заколисуйте, наспівуйте колискові.
  • Обмежте новини. Оберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини і перевіряйте інформацію в фіксовані періоди часу.
  • Використовуйте для сну усі можливі проміжки часу. Намагайтеся заснути не лише вночі, а в будь-які доступні періоди часу вдень.

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