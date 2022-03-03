Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги

В умовах постійної тривоги і небезпеки життя дуже важливо бути в змозі приймати рішення і мислити критично. Базова умова для цього - хоча б кілька годин сну на добу.

Як заснути в цей складний час, розповіла психолог Вікторія Горбунова.

Обладнайте місце для сну. В найбезпечнішому доступному укритті.

Теплі речі. Спальні мішки, ковдри, теплий одяг. Дітям також важливо мати поруч свої іграшки, не забороняйте їм.

Максимальна звукоізоляція. Використовуйте беруші, можна обмотати голову шарфом, одягнути шапку, зробити заглиблення з одягу та ковдр.

Обіймайтесь. Це допоможе зігрітись, трохи знизить тривогу, вирівняє серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, притискайте до себе, заколисуйте, наспівуйте колискові.

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Використовуйте для сну усі можливі проміжки часу. Намагайтеся заснути не лише вночі, а в будь-які доступні періоди часу вдень.

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