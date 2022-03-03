Психолог рассказала, как уснуть в условиях постоянной тревоги
Фото: Как уснуть в состоянии страха и тревоги
В условиях постоянной тревоги и опасности жизни очень важно быть в состоянии принимать решения и мыслить критично. Базовое условие для этого - хотя бы несколько часов сна в сутки.
Как заснуть в это сложное время, рассказала психолог Виктория Горбунова.
- Оборудуйте место для сна. В самом безопасном доступном укрытии.
- Теплые вещи. Спальные мешки, одеяла, теплая одежда. Детям также важно иметь рядом свои игрушки, не запрещайте им.
- Максимальная звукоизоляция. Используйте беруши, можно обмотать голову шарфом, одеть шапку, сделать углубление из одежды и одеял.
- Обнимайтесь. Это поможет согреться, немного снизит тревогу, выровняет сердцебиение. Детей гладьте по спине, голове, прижимайте к себе, укачивайте, напевайте колыбельные.
- Ограничьте новости. Выберите два-три источника, из которых вы получаете новости и проверяйте информацию в фиксированные периоды времени.
- Используйте для сна все возможные промежутки времени. Старайтесь уснуть не только ночью, а в любые доступные периоды времени днем.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, как снять наличные без банкоматов.
Все оперативные новости о ситуации в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.