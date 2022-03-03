Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги
Фото: Як заснути в стані страху і тривоги
В умовах постійної тривоги і небезпеки життя дуже важливо бути в змозі приймати рішення і мислити критично. Базова умова для цього - хоча б кілька годин сну на добу.
Як заснути в цей складний час, розповіла психолог Вікторія Горбунова.
- Обладнайте місце для сну. В найбезпечнішому доступному укритті.
- Теплі речі. Спальні мішки, ковдри, теплий одяг. Дітям також важливо мати поруч свої іграшки, не забороняйте їм.
- Максимальна звукоізоляція. Використовуйте беруші, можна обмотати голову шарфом, одягнути шапку, зробити заглиблення з одягу та ковдр.
- Обіймайтесь. Це допоможе зігрітись, трохи знизить тривогу, вирівняє серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, притискайте до себе, заколисуйте, наспівуйте колискові.
- Обмежте новини. Оберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини і перевіряйте інформацію в фіксовані періоди часу.
- Використовуйте для сну усі можливі проміжки часу. Намагайтеся заснути не лише вночі, а в будь-які доступні періоди часу вдень.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, як зняти готівку без банкоматів.
Всі оперативні новини про ситуацію в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.