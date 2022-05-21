Психолог рассказала, как сохранить отношения на расстоянии во время войны

Как сохранить отношения

Сейчас много пар находится на расстоянии. Это может негативно сказаться на отношениях, ведь каждый начинает жить своей жизнью и самостоятельно решать собственные проблемы.

Психолог советует помнить, что ни вы, ни ваш партнер не выбирали отношения на расстоянии. Причиной вашего состояния является война.

Также многие люди на время разлуки ставят отношения на паузу. Однако эксперт говорит, что это неправильно. Психолог рекомендует каждый день что-то делать для отношений - работать над собой.

Эксперт дала советы, которые укрепят отношения на расстоянии:

Нужно чаще делиться с любимым человеком общими планами. Например, как вместе поедете в Париж, отправитесь в отпуск на море в Крым, возьмете собаку из приюта Ирпеня;

Найдите себе хобби. Помогайте другим, займитесь волонтерством, начните читать, вышивать, рисовать, изучать новую профессию. Это поможет отвлекаться, и не будете срываться на близком человеке;

Заведите совместимые ритуалы. Например, смотрите тот же фильм, тренируйтесь онлайн, проведите зум-свидание с вином.

Кроме того, если мужчина на фронте, то важно давать ему ощущение, что вы его любите и ждете, что он у вас единственный. По возможности всегда находитесь на контакте, разговаривайте, не будьте скупы на теплые слова любви и поддержки.

К тому же, если мужчина в тылу и продолжает работать, подчеркните, что это чрезвычайно важно. Поспособствуйте тому, чтобы он чувствовал не вину, а силу. И эту силу направлял на действия.