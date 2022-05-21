Психолог розповіла, як зберегти відносини на відстані під час війни

Як зберегти стосунки

Зараз багато пар знаходиться на відстані. Це може негативно позначитися на відносинах, адже кожен починає жити своїм життям та самостійно вирішувати власні проблеми.

Психолог радить пам'ятати, що ні ви, ні ваш партнер не обирали стосунки на відстані. Причиною вашого стану є війна.

Також багато людей на час розлуки ставлять стосунки на паузу. Однак, експерт каже, що це неправильно. Психолог рекомендує щодня щось робити для стосунків - працювати над собою.

Експерт дала поради, які зміцнять відносини на відстані:

Потрібно частіше ділитися із коханою людиною спільними планами на майбутнє. Наприклад, як разом поїдете до Парижа, вирушите у відпустку на море до Криму, візьмете собаку із притулку Ірпеня;

Знайдіть собі хобі. Допомагайте іншим, займіться волонтерством, почніть читати, вишивати, малювати, вивчати нову професію. Це допоможе відволікатися, і не зриватиметеся на близькій людині;

Заведіть сумісні ритуали. Наприклад, дивіться той самий фільм, тренуйтеся онлайн, проведіть зум-побачення з вином.

Окрім того, якщо чоловік на фронті, то важливо давати йому відчуття, що ви його любите й чекаєте, що він у вас єдиний. За можливості завжди перебувайте на контакті, розмовляйте, не будьте скупі на теплі слова любові та підтримки.

До того ж , якщо чоловік у тилу і продовжує працювати, наголосіть, що це надзвичайно важливо. Посприяйте тому, щоб він відчував не вину, а силу. І цю силу спрямовував на дії.