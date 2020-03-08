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Психолог рассказала, что скрывает Зеленский: все подробности

STYLERПерсоны    08.03.2020 - 14:10
Психолог рассказала, что скрывает Зеленский: все подробности
Зеленский на обложке The Guardian - что по этому поводу думают эксперты

Зеленский раскрылся с новой стороны

Поведение Владимира Зеленского, который не так давно появился на обложке известного британского журнала The Guardian, было проанализировано политическим психологом Светланой Чунихиной.

Эксперт считает, что в своем последнем интервью The Guardian Зеленский раскрылся как "президент на экспорт". Образ, который создали ему в западных СМИ, оказался более радостным, чем тот, что могут наблюдать украинцы.

"Президент на экспорт выглядит куда более веселым, чем для внутреннего пользования", - делится психолог, проанализировав фотоснимок.

Также психолог отметила, что у британцев лучше получилось раскрыть интервьюируемого. "Текст у The Guardian получился очень атмосферным, и Зеленский выглядит объемным, цельным. Лучше, чем у Time", - прокомментировала Чунихина.

К слову, журнал вышел в печать в субботу, 7 марта. В нем размещены снимки с Владимиром Зеленским и статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Психолог рассказала, что скрывает Зеленский: все подробностиЗеленский на обложке The Guardian (фото: theguardian.com)

Напомним, что Зеленский рассказал, как празднует 8 марта. Президент Украины отметил, что искренне любит делать приятно близким. Прежде чем выбрать подарок - обойдет множество магазинов и остановится только тогда, когда почувствует, что нашел нужное.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский неудачно пошутил, сказав что у украинцев "нормальные зады".

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