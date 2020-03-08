Психолог розповіла, що приховує Зеленський: усі подробиці

Зеленський на обкладинці The Guardian - що з цього приводу думають експерти

Зеленський розкрився з нового боку

Поведінка Володимира Зеленського, який не так давно з'явився на обкладинці відомого британського журналу The Guardian, була проаналізована політичним психологом Світланою Чуніхіною.

Експерт вважає, що в своєму останньому інтерв'ю The Guardian Зеленський розкрився як "президент на експорт". Образ, який створили йому в західних ЗМІ, виявився більш радісним, ніж той, що можуть спостерігати українці.

"Президент на експорт виглядає куди більш веселим, ніж для внутрішнього користування", - ділиться психолог, проаналізувавши фотознімок.

Також психолог зазначила, що у британців краще вийшло розкрити інтерв'юйованого. "Текст у The Guardian вийшов дуже атмосферним, і Зеленський виглядає об'ємним, цілісним. Краще, ніж у Time", - прокоментувала Чуніхіна.

До речі, журнал вийшов до друку у суботу, 7 березня. В ньому розміщені знімки з Володимиром Зеленським і стаття із заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".

Зеленський на обкладинці The Guardian (фото: theguardian.com)

Нагадаємо, що Зеленський розповів, як святкує 8 березня. Президент України зазначив, що щиро любить робити приємно близьким. Перш ніж обрати подарунок - обійде безліч магазинів і зупиниться лише тоді, коли відчує, що знайшов потрібне.

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський невдало пожартував, сказавши що в українців "нормальні зади".