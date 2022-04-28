Психолог проанализировала Марченко и Медведчука и заметила странности: "признак наркоты"

Жена Медведчука Оксана Марченко удивила не только своими внешними изменениями и заявлениями, но и поведением и манерой говорить.
Известный психолог Наталья Холоденко рассказала в Instagram, что с ней не так.
По словам Натальи Холоденко, которая работала с Марченко на СТБ, Оксана совсем другая в кадре и в общении. Если для зрителей она сама доброта и сострадание, то в жизни совсем другая - холодная и отстраненная.
"Что анализировать, если все гнилое?" - отвечает психолог на просьбу проанализировать поведение Марченко.
Холоденко говорит, что экс-звезда украинского телевидения могла употреблять наркотики, так же как ее муж. При этом это могло продолжаться определенное время, и дало определенные поведенческие и внешние последствия.
"Они не могут произнести слова. У них, как у старичков нет зубов и они не могут произнести. Это признак наркоты. Наркота, которую они принимали систематически. Причем, серьезная, на высоком уровне", - сказала Холоденко.
Наталья также добавила, что Оксана изменилась сильно внешне - скорее всего это пластика. По ее словам, пластический хирург оказался патриотом Украины, поэтому изуродовал ее лицо.
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