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Психолог проанализировала Марченко и Медведчука и заметила странности: "признак наркоты"

Фото: Оксана Марченко и Виктор Медведчук (imdb.com)
Автор: Светлана Мащенко

Жена Медведчука Оксана Марченко удивила не только своими внешними изменениями и заявлениями, но и поведением и манерой говорить.

Известный психолог Наталья Холоденко рассказала в Instagram, что с ней не так.

По словам Натальи Холоденко, которая работала с Марченко на СТБ, Оксана совсем другая в кадре и в общении. Если для зрителей она сама доброта и сострадание, то в жизни совсем другая - холодная и отстраненная.

"Что анализировать, если все гнилое?" - отвечает психолог на просьбу проанализировать поведение Марченко.

Холоденко говорит, что экс-звезда украинского телевидения могла употреблять наркотики, так же как ее муж. При этом это могло продолжаться определенное время, и дало определенные поведенческие и внешние последствия.

"Они не могут произнести слова. У них, как у старичков нет зубов и они не могут произнести. Это признак наркоты. Наркота, которую они принимали систематически. Причем, серьезная, на высоком уровне", - сказала Холоденко.

Наталья также добавила, что Оксана изменилась сильно внешне - скорее всего это пластика. По ее словам, пластический хирург оказался патриотом Украины, поэтому изуродовал ее лицо.

Ранее мы писали, что появилось фото роскошного дома, где все время прятался Медведчук.

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Виктор МедведчукОксана Марченко