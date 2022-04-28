Психолог проаналізувала Марченко й Медведчука і помітила дивацтва: "ознака наркоти"

За словами Наталі Холоденко, яка працювала з Марченко на СТБ, Оксана зовсім інша в кадрі і в спілкуванні. Якщо для глядачів вона сама доброта і співчуття, то в житті зовсім інша - холодна й відчужена.

"Що аналізувати, якщо все гниле?" - відповідає психолог на прохання проаналізувати поведінку Марченко.

Холоденко каже, що екс-зірка українського телебачення могла вживати наркотики, так само як її чоловік. При цьому це могло тривати певний час, і дало певні поведінкові і зовнішні наслідки.

"Вони не можуть вимовити слова. У них, як у старичків немає зубів і вони не можуть вимовити. Це ознака наркоти. Наркота, яку вони приймали систематично. Причому, серйозна, на високому рівні", - сказала Холоденко.

Наталя також додала, що Оксана змінилася сильно зовні - швидше за все це пластика. За її словами, пластичний хірург виявився патріотом України, тому понівечив її обличчя.