RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Психолог проаналізувала Марченко й Медведчука і помітила дивацтва: "ознака наркоти"

Фото: Оксана Марченко і Віктор Медведчук (imdb.com)
Автор: Світлана Мащенко

Дружина Медведчука Оксана Марченко здивувала не тільки своїми зовнішніми змінами і заявами, але й поведінкою та манерою говорити.

Відомий психолог Наталя Холоденко розповіла в Instagram, що з нею не так.

За словами Наталі Холоденко, яка працювала з Марченко на СТБ, Оксана зовсім інша в кадрі і в спілкуванні. Якщо для глядачів вона сама доброта і співчуття, то в житті зовсім інша - холодна й відчужена.

"Що аналізувати, якщо все гниле?" - відповідає психолог на прохання проаналізувати поведінку Марченко.

Холоденко каже, що екс-зірка українського телебачення могла вживати наркотики, так само як її чоловік. При цьому це могло тривати певний час, і дало певні поведінкові і зовнішні наслідки.

"Вони не можуть вимовити слова. У них, як у старичків немає зубів і вони не можуть вимовити. Це ознака наркоти. Наркота, яку вони приймали систематично. Причому, серйозна, на високому рівні", - сказала Холоденко.

Наталя також додала, що Оксана змінилася сильно зовні - швидше за все це пластика. За її словами, пластичний хірург виявився патріотом України, тому понівечив її обличчя.

Раніше ми писали, що з'явилося фото розкішного дому, де увесь час ховався Медведчук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор МедведчукОксана Марченко