Аренда - почти 400 тысяч в месяц: фото дома, где все время прятался Медведчук

После побега из-под домашнего ареста 27 февраля Виктор Медведчук все время прятался в Киеве на Печерске в роскошном доме по адресу улица Яслинская 11-В. Там он находился до окончательной попытки побега, когда был задержан 12 апреля.

Как выглядит дом, где нардеп от ОПЗЖ, обвиненный в госизмене, прятался полтора месяца - читайте ниже в материале Styler .

Как выяснилось кум Путина прятался в доме, где стоимость аренды здания площадью 772 кв. метров - 384 тысячи гривен в месяц.

На крыше есть терраса, а внутри - гигантская гардеробная, в которой можно потеряться.

"Сделан с любовью для себя с максимально продуманной планировкой", - сказано на сайте Dom.ria.com.

В описании также сказано, что дом сейчас снят.

Охранник Виктора Медведчука рассказал, что в разговоре с женой Оксаной Марченко Медведчук говорил, что ФСБ РФ "все сделают и помогут". Побег планировался через Приднестровье, потому что Беларусь и Россия уже закрыты.