Це потрібно знати усім подружнім парам: що впливає на тривалість шлюбу

Психологи уже давно задумуються над тим, чому одні шлюби ледь протримались кілька років, а інші - можуть тривати десятиріччями. Звичайно, що усі стосунки індивідуальні, але є загальні фактори, які впливають на кожну пару.
Про те, що впливає на тривалість шлюбу, розповіла психолог Ольга Митроченко в Instagram.
Митроченко провела опитування серед своїх підписників на тему, що впливає на тривалість шлюбу.
"Якщо узагальнити відповіді, то можна виділити три основні фактори - схожість, тобто в партнерів мають бути схожими цінності, очікування, характери. Синхронність - вони мають одночасно розвиватися, дорослішати. Та якісне спілкування. І мене тішать такі відповіді: це про те, що людям добре удвох і вони хочуть, щоб це тривало якомога довше, і вони готові докладати зусиль", - пише експерт.
Вона додає, що інколи навіть доволі хороші шлюби можуть не протриматися довго, і навпаки, болючі чи складні стосунки можуть тривати роками, чи десятиріччями.
"Сьогодні поговоримо про так званий "цемент", який забезпечує саме тривалість шлюбу. У системно-сімейному підході виділяють два типи стабілізаторів шлюбу - дисфункціональні та функціональні", - каже психолог.
Дисфункційні - такі фактори не сприяють задоволенню потреб партнерів, але не дають їм розійтися. А саме:
Функціональні - сприяють і тривалості, і задовільненню потреб у союзі. А саме:
"Звісно, фактори з однієї категорії можуть перейти в іншу: наприклад, спільний бізнес може бути функціональним фактором, якщо сприяє розвитку, взаємній цікавості та спільним фінансовим цілям. Чи може бути дисфункційним, якщо бізнес шкода покинути, але він вже давно не тішить", - пояснює Митроченко.
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