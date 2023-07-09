10 ознак здорових стосунків. Ось що треба зробити, щоб досягти ідилії у парі

Здорові стосунки - це не подарунок долі. Насправді над створенням гармонії у парі треба працювати обом партнерам. Шукати інші кохану людину, яка краще вас відчуватиме й розумітиме - не завжди вихід, адже у нових стосунках ви допускатимете ті ж помилки.

Про те, які стосунки можна назвати здоровими, розповіла психолог Євгенія Шевченко в Instagram .

Основні критерії здорових стосунків

Кожен у вашій парі має право голосу, всі проблеми обговорюються з повагою та вирішуються спільно.

Ви не ігноруєте і не знецінюєте почуття іншого, а ставитесь до них з розумінням.

У вашій парі немає "головного" та "не головного" - обидва мають право на свою точку зору.

Ви не караєте один одного мовчанням та ігноруванням, воліючи обговорювати складні ситуації, а не включати "ображеного".

Кожен із вас легко і відкрито може попросити іншого про те, що йому потрібно прямо зараз: підтримка, обійми, порада, що завгодно.

Кожен у вашій парі має особистий простір: ви періодично проводите час один без одного, і вам це подобається.

Коли ви разом, то завжди знаходите чим зайнятися і проводите спільний час із задоволенням.

Ваші думки збігаються або дуже схожі по ключових питаннях, пов'язаних із сім'єю, вихованням дітей, дружбою, любов'ю. А там, де згоди немає, ви знаходите компроміс.

Ви відкрито і прямо говорите один одному про свої почуття, навіть якщо ці почуття не дуже приємні.

Ви вмієте сваритися та миритися, ваші сварки не переростають у багатоденне відчуження та усунення.

У парі потрібно відкрито говорити про свої почуття (фото: Freepik)

Як працювати над стосунками, щоб їх покращити

"Здорові стосунки та кохання - це не ідеал і не рідкість, це абсолютна норма. І якщо ви переконані у зворотному, то швидше за все через вашу низьку самооцінку", - каже психолог.

Вона додає, що здорові стосунки - це не подарунок небес і не нагорода за відпрацювання карми. Це вибір.

"Це не про те, що "просто потрібно зустріти свою людину і все буде добре, десь ходить призначена саме мені". Ні, таким чином ви повністю знімаєте з себе відповідальність і віддаєте її в руки долі, а здорові стосунки та кохання - це мета, яку важливо собі поставити", - пояснює Шевченко.

Якщо ж на вашому шляху зустрічаються не гідні партнери, важливо зрозуміти чому ви їх обираєте і що за механізм вами рухає. З цим варто розібратися на сеансах у психолога.