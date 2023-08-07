Это нужно знать всем супружеским парам: что влияет на продолжительность брака

Психологи уже давно задумываются о том, почему одни браки едва продержались несколько лет, а другие - могут длиться десятилетиями. Конечно, все отношения индивидуальны, но есть общие факторы, влияющие на каждую пару.
О том, что влияет на продолжительность брака, рассказала психолог Ольга Митроченко в Instagram.
Митроченко провела опрос среди своих подписчиков по теме, что влияет на продолжительность брака.
"Если обобщить ответы, то можно выделить три основных фактора - сходство, то есть у партнеров должны быть похожи ценности, ожидания, характеры. Синхронность - они должны одновременно развиваться, взрослеть. И качественное общение. И меня радуют такие ответы: это о том, что людям хорошо вдвоем и они хотят, чтобы это длилось как можно дольше, и они готовы прилагать усилия", - пишет эксперт.
Она добавляет, что иногда даже хорошие браки могут не продержаться долго, и наоборот, болезненные или сложные отношения могут длиться годами или десятилетиями.
"Сегодня поговорим о так называемом "цементе", который обеспечивает именно продолжительность брака. В системно-семейном подходе выделяют два типа стабилизаторов брака - дисфункциональные и функциональные", - говорит психолог.
Дисфункциональные - такие факторы не способствуют удовлетворению потребностей партнеров, но не дают им разойтись. А именно:
Функциональные - способствуют и продолжительности, и удовлетворению потребностей в союзе. А именно:
"Конечно, факторы из одной категории могут перейти в другую: например, общий бизнес может быть функциональным фактором, если способствует развитию, взаимному интересу и общим финансовым целям. Или может быть дисфункциональным, если бизнес жаль покинуть, но он уже давно не радует", - объясняет Митроченко.
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