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Это нужно знать всем супружеским парам: что влияет на продолжительность брака

Какие факторы влияют на продолжительность брака (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Психологи уже давно задумываются о том, почему одни браки едва продержались несколько лет, а другие - могут длиться десятилетиями. Конечно, все отношения индивидуальны, но есть общие факторы, влияющие на каждую пару.

О том, что влияет на продолжительность брака, рассказала психолог Ольга Митроченко в Instagram.

Что влияет на продолжительность брака

Митроченко провела опрос среди своих подписчиков по теме, что влияет на продолжительность брака.

"Если обобщить ответы, то можно выделить три основных фактора - сходство, то есть у партнеров должны быть похожи ценности, ожидания, характеры. Синхронность - они должны одновременно развиваться, взрослеть. И качественное общение. И меня радуют такие ответы: это о том, что людям хорошо вдвоем и они хотят, чтобы это длилось как можно дольше, и они готовы прилагать усилия", - пишет эксперт.

Она добавляет, что иногда даже хорошие браки могут не продержаться долго, и наоборот, болезненные или сложные отношения могут длиться годами или десятилетиями.

Какие факторы стабилизируют брак

"Сегодня поговорим о так называемом "цементе", который обеспечивает именно продолжительность брака. В системно-семейном подходе выделяют два типа стабилизаторов брака - дисфункциональные и функциональные", - говорит психолог.

Дисфункциональные - такие факторы не способствуют удовлетворению потребностей партнеров, но не дают им разойтись. А именно:

  • болезни кого-то в семье
  • страхи одиночества
  • традиции одного брака на всю жизнь, например, религиозные традиции
  • зависимости у кого-то из партнеров (алкогольная, эмоциональная)
  • ограниченные материальные ресурсы или материальная зависимость одного из партнеров
  • давление макросистемы - родителей, общества

Функциональные - способствуют и продолжительности, и удовлетворению потребностей в союзе. А именно:

  • ритуалы и традиции
  • общий бюджет (общие финансовые цели)
  • дети (при условии, что мотивы заводить детей были зрелыми)
  • общий круг друзей
  • хорошие отношения с родителями партнера
  • совместный бизнес

"Конечно, факторы из одной категории могут перейти в другую: например, общий бизнес может быть функциональным фактором, если способствует развитию, взаимному интересу и общим финансовым целям. Или может быть дисфункциональным, если бизнес жаль покинуть, но он уже давно не радует", - объясняет Митроченко.

Читайте также о том, какие признаки указывают на то, что ваши отношения дошли до конца.

Раньше мы писали о том, как добиться идиллии в отношениях.

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