Это нужно знать всем супружеским парам: что влияет на продолжительность брака

Что влияет на продолжительность брака

Митроченко провела опрос среди своих подписчиков по теме, что влияет на продолжительность брака.

"Если обобщить ответы, то можно выделить три основных фактора - сходство, то есть у партнеров должны быть похожи ценности, ожидания, характеры. Синхронность - они должны одновременно развиваться, взрослеть. И качественное общение. И меня радуют такие ответы: это о том, что людям хорошо вдвоем и они хотят, чтобы это длилось как можно дольше, и они готовы прилагать усилия", - пишет эксперт.

Она добавляет, что иногда даже хорошие браки могут не продержаться долго, и наоборот, болезненные или сложные отношения могут длиться годами или десятилетиями.

Какие факторы стабилизируют брак

"Сегодня поговорим о так называемом "цементе", который обеспечивает именно продолжительность брака. В системно-семейном подходе выделяют два типа стабилизаторов брака - дисфункциональные и функциональные", - говорит психолог.

Дисфункциональные - такие факторы не способствуют удовлетворению потребностей партнеров, но не дают им разойтись. А именно:

болезни кого-то в семье

страхи одиночества

традиции одного брака на всю жизнь, например, религиозные традиции

зависимости у кого-то из партнеров (алкогольная, эмоциональная)

ограниченные материальные ресурсы или материальная зависимость одного из партнеров

давление макросистемы - родителей, общества

Функциональные - способствуют и продолжительности, и удовлетворению потребностей в союзе. А именно:

ритуалы и традиции

общий бюджет (общие финансовые цели)

дети (при условии, что мотивы заводить детей были зрелыми)

общий круг друзей

хорошие отношения с родителями партнера

совместный бизнес

"Конечно, факторы из одной категории могут перейти в другую: например, общий бизнес может быть функциональным фактором, если способствует развитию, взаимному интересу и общим финансовым целям. Или может быть дисфункциональным, если бизнес жаль покинуть, но он уже давно не радует", - объясняет Митроченко.