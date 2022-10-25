Психолог пояснила, як двійник Путіна "спалився" на полігоні (фото)
Замість російського диктатора Володимира Путіна на військовому полігоні під Рязанню перед об'єктивами фото та відеокамер міг бути його двійник, вважає українська психологиня Олена Рихальська.
Про це експерт сказала в інтерв'ю для "Фабрики новин".
Йдеться про інспектування президентом РФ полігону в Рязанській області 20 жовтня разом із міністром оборони Сергієм Шойгу, на якому чиновник звітував про проходження мобілізованими курсу бойової підготовки.
Путін на військовому полігоні під Рязанню (фото: скріншот з відео)
Також у російській пресі були поширені кадри, як Путін на цьому полігоні здійснив кілька пострілів зі снайперської гвинтівки СВД.
Психотерапевт, кандидат психологічних наук звернула увагу на кілька епізодів з відеозаписів, які демонструють жести та міміку глави Кремля під час цих заходів, розібрала фізіогноміку. Зокрема, Рихальська прокоментувала моменти, як він схопився рукою за рукав одного з військових, як "психанув" і ляснув кулаком по столу після спілкування із солдатами.
Путін на військовому полігоні під Рязанню (фото: скріншот з відео)
Експерт, розбираючи поведінку керівника РФ, висловилася на підтримку гіпотези, озвученої у низці російських пабліків та Телеграм-каналів про те, що на полігоні був не Путін, а його двійник.
"Не факт, що це була не людина, яка його "грає", його двійник. Мені здається, що це був не Путін", - сказала Рихальська.
Вона абсолютно переконана, що президент РФ "двійники точно є - це абсолютно не вигадана історія". При цьому, додала психологиня, на військовий полігон Путін навряд чи відправився б, враховуючи його яскраво виражені побоювання за своє життя, і вважав за краще залишатися в бункері.
"Я вивчала його біографію "від" і "до"... Це людина, яка була однією, і раптом кардинально стала зовсім іншою", - наголосила психологиня і додала, що по фото та відео добіркам про керівника Кремля вона в змозі визначити, де Путін, а де його двійник.
Відео: психолог висловилася про кадри з полігону з Путіним і пояснила, чому там міг бути його двійник
Раніше повідомлялося, що під час засідання Ради з туризму в Росії Путін "втомився" і заснув прямо на зустрічі.
Нагадаємо, нещодавно експерт і політолог пояснив ненависть росіян до українців, та розповів, що таке "колективний Путін" у головах жителів РФ.