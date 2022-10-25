Психолог объяснила, как двойник Путина "спалился" на полигоне (фото)

Вместо российского диктатора Владимира Путина на военном полигоне под Рязанью перед объективами фото и видеокамер мог быть его двойник, считает украинский психолог Елена Рыхальская.

Об этом эксперт сказала в интервью для "Фабрики новостей".

Речь идет об инспектировании президентом РФ полигона в Рязанской области 20 октября вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, на котором чиновник отчитался о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки.

Путин на военном полигоне под Рязанью (фото: скриншот с видео)

Также в российской прессе были распространены кадры, как Путин на этом полигоне совершил несколько выстрелов из снайперской винтовки СВД.

Психотерапевт, кандидат психологических наук обратила внимание на ряд эпизодов с видеозаписей, которые демонстрируют жесты и мимику главы Кремля в ходе этих мероприятий, разобрала физиогномику. В частности, Рыхальская прокомментировала моменты, как он схватился рукой за рукав одного из военных, как "психанул" и хлопнул кулаком по столу после общения с солдатами.

Путин на военном полигоне под Рязанью (фото: скриншот с видео)

Эксперт, разбирая поведение руководителя РФ, высказалась в поддержку гипотезы, озвученной в ряде российских пабликов и Телеграм-каналов о том, что на полигоне был не Путин, а его двойник.

"Не факт, что это был не человек, который его "грает", его двойник. Мне кажется что это был не Путин", - сказала Рыхальская

Она совершенно убеждена, что у президента РФ "двойники точно есть - это абсолютно не выдуманная история". При этом, добавила психолог, на военный полигон Путин едва ли бы отправился, учитывая его ярко выраженные опасения за свою жизнь, и предпочел оставаться в бункере.

"Я изучала его биографию "от" и "до"... Это человек, который был одним, и вдруг кардинально стал совсем другим", - подчеркнула психолог и добавила, что по фото и видео подборкам о руководителе Кремля она в состоянии определить, где Путин, а где его двойник.

Видео: психолог высказалась о кадрах с полигона с Путиным и объяснила, почему там мог быть его двойник