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Психолог отримує 133 тисячі євро. Стало відомо, у яких країнах найвищі зарплати

Кому і де платять найбільші зарплати (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Британська страхова компанія William Russell визначила, в яких країнах платять найвищі зарплати. Для цього спеціалісти дослідили 32 найпоширеніші професії у 38 країнах.

Про це пише видання Mental Floss.

Де і кому платять найбільше

Згідно із нижче наведеною таблицею, найбільша зарплата у лікарів в США. Вона сягає 149, 987 доларів на рік.

Друге місце посіла професія психолога. Цим спеціалістам платять 132 тис. євро на рік у Словаччині. Це дорівнює 144 тис. доларів.

Далі йдуть юристи із зарплатою 131 тис. доларів у Швейцарії. Також у цій країні понад 100 тис. доларів заробляють бухгалтери, журналісти, фінансові радники, викладачі, менеджери з персоналу та розробники програмного забезпечення.

Такі зарплати мають представники найпоширеніших професій (скриншот)

Кому платять найменше

Найнижчі зарплати із даного переліку у барист. І становлять вони 45 тис. доларів у Швейцарії. Буквально на кілька доларів більше заробляють бармени та офіціанти.

Медсестри заробляють найбільше у США - 58 тис. доларів, а от землеміри - у Франції. Їхня зарплатня становить 65 тис. доларів. Вчителі найбільше отримують у Швейцарії - 80 тис. доларів.

Раніше ми розповідали про те, як змінилися зарплати українців та де платили найбільше.

Читайте також про те, як відрізняються зарплати в Україні та Польщі.

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Зарплата в Україні