Як змінилися зарплати українців та де платили найбільше: перші офіційні дані за 2022 рік

Державна служба статистики оприлюднила перші офіційні дані щодо номінальної зарплати українців у 2022 році. Оприлюднені лише квартальні дані, які не дозволять визначити, як змінилися зарплати в цілому за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат .

За даними статистичного відомства, середня зарплата у I кварталі 2022 року становила 14 620 гривень, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. У II кварталі зарплати скоротилися в порівнянні з 2021 роком на 0,4% до 13 723 гривень, у III кварталі зросли на 3,0% до 14 619 гривень, у IV кварталі зросли на 8,0% до 16 477 гривень.

У IV кварталі найвища заробітна плата штатних працівників у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 6,4% до 33 510 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 30 231 гривень.

Далі йде "Державне управління й оборона", де зарплати зросли на 8,8% до 25 421 гривень.

У промисловості зарплати впали 2,8% до 16 120 гривень, у торгівлі на 15,6% до 18 346 гривень.

Найнижчі зарплати у будівництві 10 269 гривень та у виді діяльності "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 9 714 гривень.