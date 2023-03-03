ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як змінилися зарплати українців та де платили найбільше: перші офіційні дані за 2022 рік

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 березня 2023 14:24
Як змінилися зарплати українців та де платили найбільше: перші офіційні дані за 2022 рік Фото: середня зарплата в Україні наприкінці 2022 року становила 16,5 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила перші офіційні дані щодо номінальної зарплати українців у 2022 році. Оприлюднені лише квартальні дані, які не дозволять визначити, як змінилися зарплати в цілому за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середня зарплата у I кварталі 2022 року становила 14 620 гривень, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. У II кварталі зарплати скоротилися в порівнянні з 2021 роком на 0,4% до 13 723 гривень, у III кварталі зросли на 3,0% до 14 619 гривень, у IV кварталі зросли на 8,0% до 16 477 гривень.

У IV кварталі найвища заробітна плата штатних працівників у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 6,4% до 33 510 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 30 231 гривень.

Далі йде "Державне управління й оборона", де зарплати зросли на 8,8% до 25 421 гривень.

У промисловості зарплати впали 2,8% до 16 120 гривень, у торгівлі на 15,6% до 18 346 гривень.

Найнижчі зарплати у будівництві 10 269 гривень та у виді діяльності "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 9 714 гривень.

Як змінилися зарплати українців та де платили найбільше: перші офіційні дані за 2022 рік

Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата для призначення пенсій склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Державна служба статистики
NEWS
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін