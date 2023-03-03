RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Психолог получает 133 тысяч евро. Стало известно, в каких странах самые высокие зарплаты

Кому и где платят самые большие зарплаты (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Британская страховая компания William Russell определила, в каких странах платят самые высокие зарплаты. Для этого специалисты исследовали 32 самых распространенных профессии в 38 странах.

Об этом пишет издание Mental Floss.

Где и кому платят больше всего

Согласно нижеприведенной таблице, самая большая зарплата у врачей в США. Она достигает 149, 987 долларов в год.

Второе место заняла профессия психолога. Этим специалистам платят 132 тыс. евро в год в Словакии. Это равняется 144 тыс. долларов.

Далее следуют юристы с зарплатой в 131 тыс. долларов в Швейцарии. Также в этой стране более 100 тыс. долларов зарабатывают бухгалтеры, журналисты, финансовые советники, преподаватели, менеджеры по персоналу и разработчики программного обеспечения.

Такие зарплаты имеют представители самых распространенных профессий (скриншот)

Кому платят меньше всего

Самые низкие зарплаты по данному перечню в баристов. И составляют они 45 тыс. долларов в Швейцарии. Буквально на несколько долларов больше зарабатывают бармены и официанты.

Медсестры зарабатывают больше всего в США - 58 тыс. долларов, а вот землемеры - во Франции. Их зарплата составляет 65 тысяч долларов. Учителя больше всего получают в Швейцарии - 80 тыс. долларов.

Раньше мы рассказывали о том, как изменились зарплаты украинцев и где платили больше всего.

Читайте также, как отличаются зарплаты в Украине и Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине