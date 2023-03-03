Психолог получает 133 тысяч евро. Стало известно, в каких странах самые высокие зарплаты

Где и кому платят больше всего

Согласно нижеприведенной таблице, самая большая зарплата у врачей в США. Она достигает 149, 987 долларов в год.

Второе место заняла профессия психолога. Этим специалистам платят 132 тыс. евро в год в Словакии. Это равняется 144 тыс. долларов.

Далее следуют юристы с зарплатой в 131 тыс. долларов в Швейцарии. Также в этой стране более 100 тыс. долларов зарабатывают бухгалтеры, журналисты, финансовые советники, преподаватели, менеджеры по персоналу и разработчики программного обеспечения.

Такие зарплаты имеют представители самых распространенных профессий (скриншот)

Кому платят меньше всего

Самые низкие зарплаты по данному перечню в баристов. И составляют они 45 тыс. долларов в Швейцарии. Буквально на несколько долларов больше зарабатывают бармены и официанты.

Медсестры зарабатывают больше всего в США - 58 тыс. долларов, а вот землемеры - во Франции. Их зарплата составляет 65 тысяч долларов. Учителя больше всего получают в Швейцарии - 80 тыс. долларов.