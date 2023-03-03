Психолог получает 133 тысяч евро. Стало известно, в каких странах самые высокие зарплаты

Британская страховая компания William Russell определила, в каких странах платят самые высокие зарплаты. Для этого специалисты исследовали 32 самых распространенных профессии в 38 странах.
Об этом пишет издание Mental Floss.
Согласно нижеприведенной таблице, самая большая зарплата у врачей в США. Она достигает 149, 987 долларов в год.
Второе место заняла профессия психолога. Этим специалистам платят 132 тыс. евро в год в Словакии. Это равняется 144 тыс. долларов.
Далее следуют юристы с зарплатой в 131 тыс. долларов в Швейцарии. Также в этой стране более 100 тыс. долларов зарабатывают бухгалтеры, журналисты, финансовые советники, преподаватели, менеджеры по персоналу и разработчики программного обеспечения.
Самые низкие зарплаты по данному перечню в баристов. И составляют они 45 тыс. долларов в Швейцарии. Буквально на несколько долларов больше зарабатывают бармены и официанты.
Медсестры зарабатывают больше всего в США - 58 тыс. долларов, а вот землемеры - во Франции. Их зарплата составляет 65 тысяч долларов. Учителя больше всего получают в Швейцарии - 80 тыс. долларов.
Раньше мы рассказывали о том, как изменились зарплаты украинцев и где платили больше всего.
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