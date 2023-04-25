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Психолог назвала ознаки того, що ваша дитина росте щасливою

Як зрозуміти, що дитина росте здоровою (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Уявлення про щастя у всіх різні, для одних - відсутність матеріальних проблем, для інших - сім'я. Однак все формується ще у дитинстві. Батьки навчають дітей поводитиметься у різних життєвих ситуаціях.

Про це повідомила дитячий психолог Катерина Іщенко в Instagram.

Ознаки, що дитина росте здоровою

За словами фахівця, можна визначити, що дитина матиме більше шансів стати щасливою у майбутньому. Серед головних ознак:

  • Дитина відверто говорить про свої бажання;
  • Ви приймаєте дитину такою, як вона є;
  • Дитина вміє відстоювати свої особисті межі;
  • Ви часто обіймаєтесь.

Як батькам зробити дитину щасливою

Проводьте з дітьми більше часу

Дитячі спогади - найсильніші. Якщо батьки хочуть, щоб дитина згадувала в майбутньому радісні миті разом із мамою, то варто докласти до цього зусиль.

Ніякі дорогі подарунки та іграшки не замінять мамину казку або татову історію. Навіть якщо у вас багато справ, знайти час для сина або дочки просто необхідно.

Підкреслюйте значущість своїх дітей

У кожної людини є вроджене бажання бути комусь потрібним. Тому частіше потрібно казати дитині, який він молодець, як ви раді, що ви одна сім'я.

Уникайте сварок

Скандали і конфлікти тільки налякають дитину і стануть причиною недовіри до вас. Крім цього, негативний досвід глибоко врізається в пам'ять малюка.

Якщо у вас сталося непорозуміння, то потрібно поставитися до цього спокійно й адекватно. Необхідно обговорити, що і чому сталося і як все виправити.

Раніше ми повідомляли про 7 надійних способів привчити малюка їсти овочі і фрукти.

Також ми писали, чого повинні навчити батьки дітей до 5 років.

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