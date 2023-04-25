Психолог назвала признаки того, что ваш ребенок растет счастливым

Представления о счастье у всех разные, для одних - отсутствие материальных проблем, для других - семья. Однако все формируется еще в детстве. Родители обучают детей вести себя в разных жизненных ситуациях.
Об этом сообщила детский психолог Екатерина Ищенко в Instagram.
По словам специалиста, можно определить, что у ребенка будет больше шансов стать счастливым в будущем. Среди главных признаков:
Проводите с детьми больше времени
Детские воспоминания - самые сильные. Если родители хотят, чтобы ребенок вспоминал в будущем радостные мгновения вместе с мамой, то следует приложить к этому усилия.
Никакие дорогие подарки и игрушки не заменят мамину сказку или папину историю. Даже если у вас много дел, найти время для сына или дочери просто нужно.
Подчеркивайте значимость своих детей
У каждого человека есть врожденное желание быть кому-нибудь нужным. Поэтому чаще нужно говорить ребенку, какой он молодец, как вы рады, что вы одна семья.
Избегайте ссор
Скандалы и конфликты только испугают ребенка и станут причиной недоверия к вам. Помимо этого, отрицательный опыт глубоко врезается в память малыша.
Если у вас произошло недоразумение, то нужно отнестись к этому спокойно и адекватно. Необходимо обсудить, что и почему произошло и как все исправить.
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