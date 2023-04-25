Психолог назвала признаки того, что ваш ребенок растет счастливым

Признаки, что ребенок растет здоровым

По словам специалиста, можно определить, что у ребенка будет больше шансов стать счастливым в будущем. Среди главных признаков:

Ребенок откровенно говорит о своих желаниях;

Вы принимаете ребенка таким, как он есть;

Ребенок умеет отстаивать свои личные границы;

Вы часто обнимаетесь.

Как родителям сделать ребенка счастливым

Проводите с детьми больше времени

Детские воспоминания - самые сильные. Если родители хотят, чтобы ребенок вспоминал в будущем радостные мгновения вместе с мамой, то следует приложить к этому усилия.

Никакие дорогие подарки и игрушки не заменят мамину сказку или папину историю. Даже если у вас много дел, найти время для сына или дочери просто нужно.

Подчеркивайте значимость своих детей

У каждого человека есть врожденное желание быть кому-нибудь нужным. Поэтому чаще нужно говорить ребенку, какой он молодец, как вы рады, что вы одна семья.

Избегайте ссор

Скандалы и конфликты только испугают ребенка и станут причиной недоверия к вам. Помимо этого, отрицательный опыт глубоко врезается в память малыша.

Если у вас произошло недоразумение, то нужно отнестись к этому спокойно и адекватно. Необходимо обсудить, что и почему произошло и как все исправить.