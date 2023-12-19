Психолог назвала ознаки того, що у вас було аб'юзивне дитинство: ось до чого це призводить

Що таке аб'юз

Аб’юз - вид емоційного насильства у стосунках. Підступна його особливість - подвійність та насильство, прикрите благими намірами. У дитячо-батьківських відносинах - це жорстокість, прикрита "вихованням". Відчуваючи повну владу над дитиною, батьки користуються цим зовсім не на благо.

Батьки-аб’юзери - це люди, які періодично допускають насильство до власної дитини. Воно може полягати в ігноруванні її потреб, маніпуляціях, приниження, криках, заподіянні фізичної шкоди.

Звісно, що батьки ненавмисно травмують дітей. Батьки-аб’юзери - це також травмовані в дитинстві діти, які не мають досвіду формування довірливих та безпечних взаємин.

Важливі ознаки

Психолог назвала деякі ознаки, які можуть свідчити про те, що ви могли мати аб’юзивне дитинство.

Емоційні та психологічні сліди

Мова йде про постійний стрес, тривожність, низьку самооцінку, почуття вини чи ганьби, складнощі у встановленні та підтримці здорових відносин.

Фізичні сліди

Наявність слідів травм або травматичних спогадів, невизначені або непояснені фізичні проблеми.

Сексуальні сліди

Травматичні спогади, складнощі зі статевим функціонуванням, несподівані реакції на певні сексуальні ситуації.

Порушення в поведінці

Виникли проблеми зі здоров’ям, ви можете вживати шкідливі речовини.

Соціальні виклики

Складнощі у встановленні та підтримці стійких відносин, ізоляція від інших людей, відчуття неприйняття.

За словами експерта, розпізнати ці ознаки - це перший крок до відновлення. Якщо ви відчуваєте будь-які з цих ознак, важливо звернутися за підтримкою та допомогою до професіоналів.