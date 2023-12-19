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Психолог назвала признаки того, что у вас было абьюзивное детство: вот к чему это приводит

Психолог назвала признаки того, что у вас было абьюзивное детство (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Распознавание признаков абьюзивного детства является шагом в процессе обновления и самопознания. Важно своевременно распознать это и помочь себе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Что такое абьюз

Абьюз - вид эмоционального насилия в отношениях. Коварная его особенность - двойственность и насилие, прикрытое благими намерениями. В детско-родительских отношениях - это жестокость, прикрытая "воспитанием". Чувствуя полную власть над ребенком, родители пользуются этим вовсе не во благо.

Родители-объюзеры - это люди, периодически допускающие насилие к собственному ребенку. Оно может состоять в игнорировании его потребностей, манипуляциях, унижениях, криках, причинении физического вреда.

Конечно, родители нечаянно травмируют детей. Родители-объюзеры - это также травмированные в детстве дети, не имеющие опыта формирования доверительных и безопасных отношений.

Важные признаки

Психолог назвала некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о том, что у вас было абьюзивное детство.

Эмоциональные и психологические следы

Речь идет о постоянном стрессе, тревожности, низкой самооценке, чувстве вины или позора, сложностях в установлении и поддержании здоровых отношений.

Физические следы

Наличие следов травм или травматических воспоминаний, неопределенные или необъяснимые физические проблемы.

Сексуальные следы

Травматические воспоминания, сложности с половым функционированием, неожиданные реакции на некоторые сексуальные ситуации.

Нарушения в поведении

Возникли проблемы со здоровьем, вы можете употреблять вредные вещества.

Социальные вызовы

Сложности в установлении и поддержании устойчивых отношений, изоляция от других людей, чувство неприятия.

По словам эксперта, распознать эти признаки - это первый шаг к восстановлению. Если вы чувствуете какие-либо из этих признаков, важно обратиться за поддержкой и помощью к профессионалам.

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