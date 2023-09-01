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Психолог назвала незвичні речі, які люди роблять через тривожність

П'ятниця 01 вересня 2023 20:49
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Психолог назвала незвичні речі, які люди роблять через тривожність Що людина робить у стані тривожності (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ірина Кулік

Кожна людина час від часу відчуває тривожність. У більшості людей це почуття триває недовго - від декількох хвилин до декількох днів. Однак, у такому стані людина може робити певні речі.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instgarm.

Що людина робить

За словами експерта, у стані тривожності людина може робити дивні речі. Серед них:

  • постійно вмикати щось на фоні, щоб не чути свої думки
  • постійно продумувати негативні сценарії розвитку подій
  • хвилюватись чи правильно донесли думку, чи не образили когось
  • намагатись бути хорошим для інших та не вмієте говорити ні
  • людина постійно торкається свого волосся, кусає губи чи поправляєте одяг

Чому виникає тривожність

Думки, що з вашим тілом щось не так

Тривожність часто може спричинити занепокоєння, що з вашим тілом щось не так.

Кожен час від часу хвилюється про здоров'я, але інколи фізичні симптоми можуть спричинити повноцінний тривожний розлад.

Симптоми, які змусили вас почати турбуватися про своє здоров'я, також можуть бути дуже схожі на деякі з ознак тривожності - прискорене серцебиття та потовиділення - і так виникає "замкнуте коло" тривожності за своє здоров’я.

Турбота про близьких

Багато людей турбуються не так про себе, а про те, що може трапитися з їх близькими.

Люди можуть непокоїтися не тільки про те, що відбувається з їхніми дітьми, членами сім'ї або друзями, а й про те, як вони переживуть ситуацію, якщо з ними щось справді станеться.

Поганий сон

Дорослі люди повинні спати мінімум 8 годин в день. Головним фактором виникнення тривожності є нестача сну.

Зокрема, коли люди недосипають, вони стають набагато більш чутливими до всього що відбувається.

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