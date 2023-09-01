Психолог назвала необычные вещи, которые люди делают из-за тревожности
Каждый человек время от времени испытывает тревожность. У большинства людей это чувство длится недолго - от нескольких минут до нескольких дней. Однако в таком состоянии человек может делать определенные вещи.
Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instgarm.
Что человек делает
По словам эксперта, в состоянии тревожности человек может делать странные вещи. Среди них:
- постоянно включать что-то на фоне, чтобы не слышать свои мысли
- постоянно продумывать негативные сценарии развития событий
- волноваться правильно ли донесли мысль, не обидели ли кого-то
- стараться быть хорошим для других и не умеете говорить нет
- человек постоянно касается своих волос, кусает губы или поправляете одежду
Почему возникает тревожность
Мнения, что с вашим телом что-то не так
Тревожность часто может вызвать беспокойство, что с вашим телом что-то не так.
Каждый время от времени волнуется о здоровье, но иногда физические симптомы могут вызвать полноценное тревожное расстройство.
Симптомы, заставившие вас начать беспокоиться о своем здоровье, также могут быть очень похожи на некоторые из признаков тревожности - учащенное сердцебиение и потоотделение - и так возникает "замкнутый круг" тревожности за свое здоровье.
Забота о близких
Многие люди беспокоятся не столько о себе, а о том, что может случиться с их близкими.
Люди могут беспокоиться не только о том, что происходит с их детьми, членами семьи или друзьями, но и о том, как они переживут ситуацию, если с ними что-нибудь действительно произойдет.
Плохой сон
Взрослые люди должны спать минимум 8 часов в день. Главным фактором возникновения тревожности является недостаток сна.
В частности, когда люди недосыпают, они становятся гораздо более чувствительными ко всему происходящему.
Ранее мы сообщали, почему подростки не слушают и не уважают своих родителей.
Также мы писали, зачем действительно нужна семья.