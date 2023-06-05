Психолог назвала 7 способів, які допоможуть повернути романтику у шлюбі

Часто після кількох років подружнього життя чоловік та дружина не відчувають тієї пристрасті та романтики, яка була на початку їхніх стосунків. Однак, збереження романтики є важливим для зміцнення зв'язку між партнерами. Тому важливо вчасно розпалити почуття.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Робіть сюрпризи

За словами експерта, не обов'язково очікувати особливої нагоди, щоб зробити приємність своєму партнерові. Наприклад, можна зробити йому/їй масаж після важкого дня, приготувати улюблену страву або здивувати приємним подарунком.

Подорожуйте разом

Подорожі допоможуть створити незабутні спогади і збільшити близькість між партнерами. Спільне відкриття нових місць і культур може бути захопливим і романтичним досвідом.

Підтримуйте фізичний контакт

Психолог каже, що поцілунки та обійми допоможуть підтримати близькість та романтику у стосунках.

"Не забувайте показувати свою прив'язаність і пристрасть через ніжні дотики", - йдеться у повідомленні.

Проводьте час разом без телефонів

Заради збереження романтики, важливо знайти час, коли ви можете бути разом, але без постійного використання смартфонів або інших пристроїв.

Найкраще обрати спеціальний час для спілкування, без відволікань і зосередитись на один одному.

Експериментуйте з новими речами

Спробуйте разом зробити щось нове і захоплююче. Наприклад, приготуйте нові страви, займайтеся спортом або відвідуйте цікаві події та виставки. Це допоможе зберегти стосунки свіжими і запам'ятовувати нові спільні враження.

Зберігайте романтику у повсякденному житті

Знаходьте маленькі способи, якими можна проявити свою любов у повсякденному житті: писати листи влаштовувати невеликі романтичні вечері або пікніки. Це допоможе максимально зблизитись.

Слухайте один одного

Необхідно бути уважними до почуттів та потреб свого партнера. Послухайте, що він/вона говорить і спробуйте зрозуміти погляди і бажання.

Варто показувати другій половинці, що ви завжди поряд, щоб допомогти та підтримати.