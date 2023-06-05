Психолог назвала 7 способов, которые помогут вернуть романтику в браке

Часто после нескольких лет супружеской жизни супруги не испытывают той страсти и романтики, которая была в начале их отношений. Однако сохранение романтики является важным для укрепления связи между партнерами. Поэтому важно вовремя разжечь чувства.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram .

Делайте сюрпризы

По словам эксперта, не обязательно ожидать особого случая, чтобы доставить удовольствие своему партнеру. Например, можно сделать ему массаж после тяжелого дня, приготовить любимое блюдо или удивить приятным подарком.

Путешествуйте вместе

Путешествия помогут создать незабываемые воспоминания и увеличить близость между партнерами. Общее открытие новых мест и культур может быть увлекательным и романтичным опытом.

Поддерживайте физический контакт

Психолог говорит, что поцелуи и объятия помогут поддержать близость и романтику в отношениях.

"Не забывайте показывать свою привязанность и страсть через нежные прикосновения", - говорится в сообщении.

Проводите время вместе без телефонов

Для сохранения романтики важно найти время, когда вы можете быть вместе, но без постоянного использования смартфонов или других устройств.

Лучше выбрать специальное время для общения, без отвлечений и сосредоточиться друг на друге.

Экспериментируйте с новыми вещами

Попробуйте вместе сделать что-то новое и увлекательное. К примеру, приготовьте новые блюда, занимайтесь спортом или посещайте интересные события и выставки. Это поможет сохранить отношения свежими и запоминать новые общие впечатления.

Сохраняйте романтику в повседневной жизни

Находите маленькие способы, которыми можно проявить свою любовь в повседневной жизни: писать письма устраивать небольшие романтические ужины или пикники. Это поможет максимально сблизиться.

Слушайте друг друга

Необходимо быть внимательными к чувствам и потребностям партнера. Послушайте, что он говорит и попробуйте понять взгляды и желания.

Следует показывать второй половинке, что вы всегда рядом, чтобы помочь и поддержать.