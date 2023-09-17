Психолог назвала 10 признаков того, что отношения переживают кризис

Часто о кризисе в отношениях сигнализирует много признаков, но люди бессознательно или намеренно их игнорируют, чтобы создать для окружения ложную картинку счастливых супругов. Такое игнорирование тревожных звоночков только усугубляет ситуацию.

Нарушение коммуникаций

"Вы о чем-то не договариваете, от вас тоже что-то скрывают. Вы или ваш партнер избегаете о чем-то спросить, прямо попросить, или выразить недовольство. Не обязательно идет о чем-то значительном, преимущественно все начинается с мелочей: промолчать, когда хочется не согласиться, не переспросить лишний раз мнение партнера, а самому "придумать", что происходит с другим, или какие намерения у него", - пишет эксперт.

Будто мелочи, но за ними скрывается очень важная вещь в отношениях - доверие. Если вы чувствуете, что ваш партнер не слышит вас или вы сами не до конца понимаете свою половинку, самое время задаться вопросом, насколько мы доверяем друг другу, чтобы чувствовать себя безопасно, откровенно выражая свои мысли?

Утрата эмоциональной связи

В здоровых крепких отношениях время от времени наблюдаются как рост, так и спад эмоциональных связей, в зависимости от жизненных обстоятельств партнеров, уровня стресса, сексуального влечения и физического здоровья.

Но если длительное время игнорировать потерю эмоциональной связи, то даже самые крепкие отношения могут дать трещину. Откровенное общение без манипулирования о том, как вы чувствуетесь, какие действия и поступки влияют на вас, чего вы хотите и какие ожидания - это то, что вам не позволит потерять эмоциональную связь, несмотря на "американские горки" чувств.

Утрата физического контакта

Все начинается с того, что вы или ваш партнер перестаете испытывать потребность прикасаться друг к другу. Со временем объятия и поцелуи превращаются в формальность.

"Если это случилось в вашей паре, то нужно определить, не стоит ли за этим большая проблема. Потому что преимущественно потеря физического контакта сигнализирует о серьезных невзгодах, которые длительное не разрешались", - объясняет Мороз.

Различия в жизненных ценностях, где вы не можете найти компромисс

Разные религии, разные взгляды на то, сколько детей должно быть в семье, в какой стране строить будущее - это все может со временем превратиться в "бомбу" замедленного действия, отравляя отношения, если вовремя не обсудить и не согласовать все принципиальные моменты.

Красные флажки в отношениях

Речь идет о неприятии определенных особенностей или недостатков партнера, которые мы часто пытаемся игнорировать, считать несущественными, но вместе с тем накапливать недовольство, раздражение, а иногда и обиду.

"Если партнер накричал на вас при других людях, а вы оправдываете его и молчите, потому что он хорошо зарабатывает и заботится о детях, да и у других семьях гораздо хуже ситуация. Но игнорирование собственного раздражения и недовольства подталкивает отношения к кризису", - говорит психолог.

Нельзя игнорировать свои потребности в отношениях (фото: Freepik)

Дистанционирование, переходящее в отчуждение

Каждому из нас время от времени нужно побыть одному, уделить внимание своим хобби, пообщаться с друзьями без партнера. На самом деле все хорошо, если возвращаясь к отношениям вы чувствуете эмоциональную близость.

Но так бывает не всегда, со временем расстояние между людьми растет и отношения превращаются в формальность. Если у вас так происходит, то задайте себе вопрос, остались ли "мы", или есть только "я "и "он/она", а также на основе чего формируется "мы", - говорит Мороз.

Неумение рассмотреть настоящую проблему

Представьте ситуацию, что муж упрекает жену в том, что она не готовит ему еду. А она искренне не понимает его претензий, потому что у них достаточно денег, чтобы питаться в ресторанах или заказывать еду с доставкой.

Дело в том, что люди не видят корня проблемы. Возможно, мужчине важна не домашняя еда, а ощущение того, что о нем заботятся или желание получить уют. Игнорируя истинную причину недоразумений и конфликтов, мы сами подталкиваем отношения к кризису.

Различный темп личностного роста

Мы часто игнорируем фактор отношений, связанный с самореализацией, ошибочно полагаем, что наш партнер подтянется к нам сам, ну или мы к нему. На самом деле, не договорившись о собственных приоритетах и супружеских ценностях, мы можем со временем скатиться в конкуренцию с партнером или перманентные недоразумения.

Голос интуиции

На подсознательном уровне мы чувствуем, что на само деле происходит с нашими отношениями, но разные причины могут подтолкнуть нас к игнорированию внутреннего голоса.

"Интуиция - это умение опираться на собственный опыт, далеко не всегда осознанно. Это тоже умение слышать себя и доверять себе. Поэтому не стоит игнорировать голос собственной интуиции, даже если он звучит ели слышно", - говорит психолог.

Чувствуете, что изменились

Вы можете оставаться в отношениях, но важнейшими отношениями в вашей жизни должны быть те, которые вы имеете сами с собой.

Если вы обнаружили, что все то, что раньше вас объединяло с партнером, больше вас не объединяет, и нет сил и желания что-либо менять - пора уйти. Важно взять на себя ответственность за то, кем вы стали и не винить партнера в собственных переменах. Все имеет начало и окончание.