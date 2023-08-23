5 порад від психолога, які допоможуть врятувати ваші стосунки

Багато пар зараз переживають кризу у стосунках. Через війну партнери вимушено опинились на відстані, дехто не готовий миритися із розлукою, або ж через загальний емоційний стан більше не здатний згладжувати конфлікти у сім'ї. Але стосунки варто спробувати врятувати, адже не так легко знайти рідну душу, а важкі періоди бувають у всіх.

Про те, як врятувати стосунки, розповіла психолог Ірина Іохна в Instagram .

Як зберегти стосунки

За час повномасштабної війни в Україні кількість розлучень, на жаль, зросла. На розставання впливає безліч факторів:

постійний стрес, який активує наші індивідуальні особливості - риси характеру, травми дитинства, комплекси

стосунки на відстані, де партнери не завжди розуміють задачі один одного, ображаються

критика і звинувачення тощо

Що руйнує стосунки:

звинувачення та критика одне одного - це спричиняє послаблення сексуального потягу і партнери ще більше віддаляються

погрози завершити стосунки й піти від партнера - ця маніпуляція не вирішить проблеми, а тільки їх загострить

"Поділюся загальними рекомендаціями, які допоможуть повернути близькість в стосунках. І слід пам'ятати, кожен випадок індивідуальний, і не всі стосунки потрібно рятувати", - каже психолог.

Ірина називає 5 способів врятувати стосунки під час війни.

Давати багато підтримки один одному

"Для нас дуже важливо знати і відчувати, що коли ми ділимося чимось важливим, близька людина нас почує та підтримає, а не знецінить критикою або відкиданням. Підтримка допомагає нам впоратись з травмами минулого, робить нас близькими один для одного", - каже Іохна.

Відчуття захисту

Для жінки у стосунках дуже важливе відчуття захисту.

"Якщо жінка не отримує захист від чоловіка, вона не готова його підтримувати - замкнуте коло. Захист - це фінансова стабільність, постійне житло, в конфліктах людина завжди на вашому боці тощо", - додає експерт.

Відчуття захоплення

Для чоловіка дуже важливо, щоб жінка щиро захоплювалася ним, хвалила його. Чим більше ми здатні захоплюватися іншою людиною, тим більше вона буде нас любити.

Створюйте позитивні емоції та відчуття

"Чим більше у родини спільних позитивних відчуттів, тим міцніші стосунки", - каже психолог.

Зберігайте свій подружній простір

"Спільні позитивні переживання зближують, наповнюють нас. Тому щодня у вас має бути час один для одного, без друзів, без дітей, тільки ви вдвох", - радить Іохна.

Також психолог рекомендує разом створювати мрії на майбутнє, переглядати спільні фото і згадувати щасливі моменти з минулого.