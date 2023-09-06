Формула любові. Вчені визначили, якими рисами має володіти ідеальний партнер

Кожен по-своєму уявляє ідеального партнера. Комусь важливо, щоб чоловік дарував квіти, а для когось ключовим є романтичні сюрпризи для своєї другої половинки. Але тепер експерти визначили, які 4 ключові риси повинен мати ідеальний партнер.

Про це йдеться у новому дослідженні, яке опублікували в Journal of Research in Personality.

Що показало дослідження

В Університеті Західного Кентуккі провели спеціальне дослідження, яке показало, що фактори сприйняття, поведінки, асортименту та взаємодії відіграють певну роль у формуванні щасливих стосунків.

У рамках свого дослідження експерти опитали 171 переважно гетеросексуальну пару, які перебували на різних стадіях стосунків - від випадкових побачень до одружених.

Учасникам було запропоновано 10 вигаданих сценаріїв, починаючи від простих відмінностей у стилі життя і закінчуючи більш серйозними проблемами, як-от відкриття секретного профілю партнера в Tinder.

Кожного партнера запитали, як би він відповів на наявні проблеми, і їхні відповіді використовувалися для визначення їхньої романтичної компетентності.

Вчені прийшли до висновку, що чуйні партнери були найбільш задоволені своїми стосунками. Оптимізм також вважався ключовим фактором компетентності, при цьому найкращі партнери менш схильні до невпевненості та сумнівів.

Партнери, які впевнені в собі та не вдаються до ревнощів, вважаються "найбільш романтично компетентними". При цьому пристрасть не вважалася великою проблемою, оскільки дослідники кажуть, що вона насправді не відображає любові, довіри чи відданості.

Романтично компетентні люди, як правило, дивилися на стосунки більш позитивно і були менш схильні до хвилювань і сумнівів.

Що важливіше однаковий рівень інтелекту чи пристрасть

Експерти стверджують, що компетентність залежить і від особливостей наших других половинок. Якщо обидва партнери збалансовані у своєму оптимізмі і комунікабельності, це може ще більше посилити романтичне задоволення.

Вважається, що партнери з подібним рівнем інтелекту, привабливості, грошей, статусу та доброзичливості в довгостроковій перспективі ладнатимуть набагато краще.

Ці значення збільшуються з віком, припускаючи, що великий досвід стосунків може підвищити мудрість щодо того, чого не слід робити з часом. А от пристрасть не відіграла в цьому ніякої ролі, бо з часом вона згасає.

"Оскільки життя постійно розвивається, стосунки повинні адаптуватися до різноманітних викликів і змін. Романтична компетентність включає в себе здатність сприймати зміни та спільно керувати безліччю поворотів життя з партнером", - заявляють вчені.