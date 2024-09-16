Пшоняна каша в гарбузі: нескладний рецепт смачнючої страви з ефектною подачею

Що потрібно для пшоняної каші в гарбузі

Для приготування пшоняної каші в гарбузі знадобляться такі продукти:

гарбуз - 1 шт.;

пшоняна крупа - 130 г;

молоко - 400 мл;

родзинки - 1 ст. л.;

цукор - 1 ст. л.;

масло - 20 г.

Як готувати пшоняну кашу в гарбузі

Гарбуз необхідно помити, зрізати верхівку та видалити м'якуш та насіння, залишивши приблизно 3 см стінок, щоб утворився "горщик". Шкірку з гарбуза зрізати не потрібно - вона утримуватиме форму м'якуша гарбуза після запікання.

Насіння викидати також не варто - його можна залишити для доповнення м'ясних страв, осінньої випічки, салатів або навіть напоїв, промивши та висушивши.

Щоб отримати найкращу пропорцію інгредієнтів, гарбуз варто обирати невеликого розміру, такого, як справжній горщик або невелика глибока миска.

"Кришку" гарбузового горщика також потрібно залишити - нею можна накрити гарбуз при випіканні або запекти окремо та накрити горщик при подачі.

Всередину гарбуза потрібно насипати пшоно, родзинки та цукор. Втім, пшоно також можна замінити на будь-яку іншу улюблену кашу - манку, рис тощо. Однак пшоняна каша, змішуючись з запеченим гарбузом буде найбільше нагадувати гарбузову.

Родзинки можна попередньо пропарити, заливши окропом на 5-10 хвилин. Потім залийте крупу молоком, додайте масло і ретельно перемішайте інгредієнти.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Помістіть гарбуз на застелене пергаментом деко та запікайте від 40 до 80 хвилин. Якщо накривати гарбузовий горщик "кришкою", каша буде готуватися довше. Подавати страву потрібно гарячою, змішуючи розм'якшений гарбуз з кашею.