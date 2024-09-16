Пшенная каша в тыкве: несложный рецепт вкусного блюда с эффектной подачей

Что нужно для пшенной каши в тыкве

Для приготовления пшенной каши в тыкве понадобятся следующие продукты:

тыква - 1 шт.;

пшенная крупа - 130 г;

молоко - 400 мл;

изюм - 1 ст. л.;

сахар - 1 ст. л.;

сливочное масло - 20 г.

Как готовить пшенную кашу в тыкве

Тыкву необходимо помыть, срезать верхушку и удалить мякоть и семена, оставив примерно 3 см стенок, чтобы образовался "горшок". Кожицу из тыквы срезать не нужно - она будет удерживать форму мякоти тыквы после запекания.

Семена выбрасывать также не стоит - их можно оставить для дополнения мясных блюд, осенней выпечки, салатов или даже напитков, промыв и высушив.

Чтобы получить наилучшую пропорцию ингредиентов, тыкву следует выбирать небольшого размера, такого как настоящий горшок или небольшая глубокая миска.

"Крышку" тыквенного горшка также нужно оставить - ею можно накрыть тыкву при выпечке или запечь отдельно и накрыть горшок при подаче.

Внутрь тыквы нужно насыпать пшено, изюм и сахар. Впрочем, пшено также можно заменить любой другой любимой кашей - манкой, рисом и т.д. Однако пшенная каша, смешиваясь с запеченной тыквой будет больше всего напоминать тыквенную.

Изюм можно предварительно пропарить, залив кипятком на 5-10 минут. Затем залейте крупу молоком, добавьте масло и тщательно перемешайте ингредиенты.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Поместите тыкву на застеленный пергаментом противень и запекайте от 40 до 80 минут. Если накрывать тыквенный горшок "крышкой", каша будет готовиться дольше. Подавать блюдо нужно горячим, смешивая размягченную тыкву с кашей.