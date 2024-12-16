Пшоняна каша з чорносливом: рецепт різдвяної страви всього з трьох інгредієнтів

Що потрібно для різдвяної каші

Для того, щоб приготувати на Різдво пшоняну кашу з чорносливом та буряками, знадобляться такі продукти:

вода - 1,5 л

пшоно - 50 г

білий буряк - 400 г

чорнослив - 100 г

сіль - до смаку

Як готувати пшоняну кашу з чорносливом

Для приготування пшоняної каші в бойківській кухні використовується білий буряк - його потрібно помити та нарізати на невеликі шматочки довільної форми. Буряк додавав каші солодкого присмаку та урізноманітнював консистенцію. Червоний коренеплід не використовували для цієї страви - з ним готувала борщ або шпундру.

Налийте в каструлю воду та поставте посуд на вогонь. Коли вода підігріється, вкиньте буряк. Накрийте каструлю кришкою та варіть коренеплід до готовності.

За цей час підготуйте пшоно. Його потрібно залити гарячою водою, щоб пом'якшити смак страви. Накрийте миску з пшоном кришкою та залиште на 5 хвилин.

Для чого ошпарювати пшоно (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Чорнослив також потрібно залити гарячою водою. Це очистить сухофрукт від бруду. Кислуватий чорнослив допомагав збалансувати смак пшоняної каші з буряком.

Якщо чорнослив в'ялений, його додавали до страви разом з пшоном. А якщо сушений - вкидали до каструлі разом з буряками.

Ошпарене пшоно потрібно додати до буряків в окропі. Чорнослив наріжте на невеликі частини і також покладіть до каструлі з кашею.

Додайте сіль до смаку та проваріть кашу до готовності всіх інгредієнтів та загустіння. Таку різдвяну пшоняну кашу вважали рідким гарніром, який подавали на стіл гарячим.