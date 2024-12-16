Пшенная каша с черносливом: рецепт рождественского блюда всего из трех ингредиентов

Рождество имеет уникальные кулинарные традиции, которые могут отличаться в каждой семье. Кроме кути, в некоторых регионах Украины на Рождество готовят пшенную кашу, добавляя к ней чернослив и не менее необычный ингредиент - свеклу.
О том как приготовить на Рождество пшенную кашу с черносливом и свеклой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того чтобы приготовить на Рождество пшенную кашу с черносливом и свеклой, понадобятся такие продукты:
Для приготовления пшенной каши в бойковской кухне используется белая свекла - ее нужно помыть и нарезать на небольшие кусочки произвольной формы. Свекла придавала каше сладкий привкус и разнообразила консистенцию. Красный корнеплод не использовали для этого блюда - с ним готовили борщ или шпундру.
Налейте в кастрюлю воду и поставьте посуду на огонь. Когда вода подогреется, бросьте свеклу. Накройте кастрюлю крышкой и варите корнеплод до готовности.
За это время подготовьте пшено. Его нужно залить горячей водой, чтобы смягчить вкус блюда. Накройте миску с пшеном крышкой и оставьте на 5 минут.
Для чего ошпаривать пшено (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Чернослив также нужно залить горячей водой. Это очистит сухофрукт от грязи. Кисловатый чернослив помогал сбалансировать вкус пшенной каши со свеклой.
Если чернослив вяленый, его добавляли в блюдо вместе с пшеном. А если сушеный - бросали в кастрюлю вместе со свеклой.
Ошпаренное пшено нужно добавить к свекле в кипятке. Чернослив нарежьте на небольшие части и также положите в кастрюлю с кашей.
Добавьте соль по вкусу и проварите кашу до готовности всех ингредиентов и загустения. Такую рождественскую пшенную кашу считали жидким гарниром, который подавали на стол горячим.
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