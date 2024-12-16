Пшенная каша с черносливом: рецепт рождественского блюда всего из трех ингредиентов

Что нужно для рождественской каши

Для того чтобы приготовить на Рождество пшенную кашу с черносливом и свеклой, понадобятся такие продукты:

вода - 1,5 л

пшено - 50 г

белая свекла - 400 г

чернослив - 100 г

соль - по вкусу

Как готовить пшенную кашу с черносливом

Для приготовления пшенной каши в бойковской кухне используется белая свекла - ее нужно помыть и нарезать на небольшие кусочки произвольной формы. Свекла придавала каше сладкий привкус и разнообразила консистенцию. Красный корнеплод не использовали для этого блюда - с ним готовили борщ или шпундру.

Налейте в кастрюлю воду и поставьте посуду на огонь. Когда вода подогреется, бросьте свеклу. Накройте кастрюлю крышкой и варите корнеплод до готовности.

За это время подготовьте пшено. Его нужно залить горячей водой, чтобы смягчить вкус блюда. Накройте миску с пшеном крышкой и оставьте на 5 минут.

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Чернослив также нужно залить горячей водой. Это очистит сухофрукт от грязи. Кисловатый чернослив помогал сбалансировать вкус пшенной каши со свеклой.

Если чернослив вяленый, его добавляли в блюдо вместе с пшеном. А если сушеный - бросали в кастрюлю вместе со свеклой.

Ошпаренное пшено нужно добавить к свекле в кипятке. Чернослив нарежьте на небольшие части и также положите в кастрюлю с кашей.

Добавьте соль по вкусу и проварите кашу до готовности всех ингредиентов и загустения. Такую рождественскую пшенную кашу считали жидким гарниром, который подавали на стол горячим.