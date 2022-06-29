У пса Виктора Цыганкова больше подписчиков, чем у вас: милые фото Счастливчика

На днях лидер сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков женился. Его женой стала Романа Прокопович, с которой футболист встречался несколько лет.

Об этом радостном событии в жизни Цыганковых слышали все спортивные фанаты. Но далеко не каждый знает, что вместе с Виктором и Романой живет еще один член семьи - пес по имени Счастливчик.