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У пса Виктора Цыганкова больше подписчиков, чем у вас: милые фото Счастливчика

Счастливец Виктора Цыганкова (фото: instagram.com/_niceluckyman_)
Автор: Дмитрий Войналович

На днях лидер сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков женился. Его женой стала Романа Прокопович, с которой футболист встречался несколько лет.

Об этом радостном событии в жизни Цыганковых слышали все спортивные фанаты. Но далеко не каждый знает, что вместе с Виктором и Романой живет еще один член семьи - пес по имени Счастливчик.

Сейчас мы вам покажем, как выглядит это пушистое чудо, появившееся у Цыганковых в марте 2020 года. Кстати, у "золотого мальчика" Счастливчика больше подписчиков в Instagram, чем у многих из нас.

Но меньше слов. Просто давайте полюбуемся красотой этого милого ретривера, который появляется в своем блоге и в патриотических, и романтических, и смешных образах.

Пес Счастливчик веселит не только своих фолловеров, но и фанатов Виктора Цыганкова и его жены (фото: instagram.com/_niceluckyman_)

Добавим, что по состоянию на сейчас у счастливца почти три тысячи подписчиков в Instagram. А его фото с Виктором и Романой - одни из самых популярных.

Надеемся, после войны, которая обязательно закончится победой Украины, этот пес продолжит радовать и веселить всех своей милотой.

Напомним, что харьковчане прямо сейчас борются за жизнь птенцов аистов, которые сильно травмировались из-за непогоды.

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А еще на днях в Чернобыле показали животное - "санитара водоема".

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