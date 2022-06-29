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У пса Віктора Циганкова більше підписників, ніж у вас: милі фото Щасливця

Щасливець Віктора Циганкова (фото: instagram.com/_niceluckyman_)
Автор: Дмитрий Войналович

Днями лідер збірної України і київського "Динамо" Віктор Циганков одружився. Його дружиною стала Романа Прокопович, з якою футболіст зустрічався кілька років.

Про цю радісну подію у житті Циганкових чули всі спортивні фанати. Але далеко не кожен знає, що разом з Віктором і Романою живе ще один член родини - пес на ім'я Щасливець.

Зараз ми вам покажемо, як виглядає це пухнасте диво, що з'явилося у Циганкових в березні 2020 року. До речі, у "золотого хлопчика" Щасливця більше підписників у Instagram, ніж у багатьох з нас.

Але менше слів. Просто давайте полюбуємося красою цього милого ретривера, який з'являється в своєму блозі і у патріотичних, і романтичних, і кумедних образах.

Пес Щасливець веселить не тільки своїх фоловерів, а й фанатів Віктора Циганкова і його дружини (фото: instagram.com/_niceluckyman_)

Додамо, що станом на зараз у Щасливця майже три тисячі підписників у Instagram. А його фото з Віктором та Романою - одні з найпопулярніших.

Сподіваємося, після війни, яка обов'язково закінчиться перемогою України, цей пес продовжить радувати і веселити усіх своєю милотою.

Нагадаємо, що харків'яни прямо зараз борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду.

Читайте також про те, як ефективно захистити домашнього улюбленця від кліщів.

А ще днями у Чорнобилі показали тварину - "санітара водойми".

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