Прыгал по столам и обливался водой: "слуга народа" отжег в Мелитополе (видео)

Крейденко из "Слуги народа" устроил потасовку в Мелитополе (коллаж: РБК-Украина)

Народны депутат Владимир Крейденко силой прорвался на заседание Городского совета в Мелитополе

Владимир Крейденко, народный депутат от "Слуги народа", вместе со своими сторонниками решил силой взять сессию Мелитопольского городского совета. Нардеп выломал дверь в зал, где начал прыгать по столам и поливать людей водой. В сети появились видео с потасовкой, которая произошла утром пятницы, 28 февраля.

Очевидцы рассказывают, что Крейденко требовал распустить местный горсовет, куда пришел с акцией по снижению тарифов. Изначально мероприятие должно было проходить под стенами исполкома, но закончилось потасовкой внутри зала.

"Откройте людям дверь! Почему она закрыта?" - вопрошал нардеп.

На что ему ответили, что дверь откроется, как и положено по расписанию, в 10 часов. В результате Крейденко и его сторонникам таки удалось пробраться к двери, открыть ее и прорваться внутрь.

Крейденко из "Слуги народа" устроил потасовку в Мелитополе (скрин видео)

После чего "слуга народа" занял кресло председателя горсовета, обвиняя всех в коррупции. Вещи нардепа пытались вынести из зала, Крейденко кричал, что у него воруют вещи и обливал людей водой из бутылки.

Экс-нардеп и журналист Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook уточнил, что депутата Крейденко местные жители "просто вынесли на руках и надавали ему тумаков".

Крейденко из Слуги народа поскандалил в Мелитополе (видео: YouTube/РИА Мелитополь)

Крейденко из "Слуги народа" поскандалил в Мелитополе (видео: YouTube/РИА Мелитополь)

Крейденко из "Слуги народа" поскандалил в Мелитополе (видео: facebook.com/igor.mosijcuk)

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