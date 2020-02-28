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Стрибав по столах і обливався водою: "слуга народу" почудив в Мелітополі (відео)

STYLERПодії    28.02.2020 - 15:09
Стрибав по столах і обливався водою: "слуга народу" почудив в Мелітополі (відео)
Крейденко з "Слуги народу" влаштував стусанину в Мелітополі (колаж: РБК-Україна)

Народний депутат Володимир Крейденко силою прорвався на засідання Міської ради в Мелітополі

Володимир Крейденко, народний депутат від "Слуги народу", разом зі своїми прихильниками вирішив силою взяти сесію Мелітопольської міської ради. Нардеп виламав двері в зал, де почав стрибати по столах і поливати людей водою. У мережі з'явились відео з бійкою, яка сталася вранці п'ятниці, 28 лютого.

Очевидці розповідають, що Крейденко вимагав розпустити місцеву міськраду, куди прийшов з акцією по зниженню тарифів. Спочатку захід мав проходити під стінами виконкому, але закінчилося бійкою всередині залу.

"Відчиніть людям двері! Чому вони зачинені?" - запитав нардеп.

На що йому відповіли, що двері відчиняться, як і належить за розкладом, о 10 годині. В результаті Крейденку і його прихильникам таки вдалося пробратися до дверей, відчинити їх і прорватися всередину.

Стрибав по столах і обливався водою: &quot;слуга народу&quot; почудив в Мелітополі (відео)

Крейденко з "Слуги народу" влаштував сутички в Мелітополі (скрін відео)

Після чого "слуга народу" зайняв крісло голови міськради, звинувачуючи всіх у корупції. Речі нардепа намагалися винести із залу, Крейденко кричав, що у нього крадуть речі і обливав людей водою з пляшки.

Екс-нардеп і журналіст Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook уточнив, що депутата Крейденка місцеві жителі "просто винесли на руках і надавали йому стусанів".

Крейденко із "Слуги народу" поскандалив в Мелітополі (відео: YouTube/РІА Мелітополь)

Крейденко із "Слуги народу" поскандалив в Мелітополі (відео: YouTube/РІА Мелітополь)

Крейденко зі "Слуги народу" поскандалив в Мелітополі (відео: facebook.com/igor.mosijcuk)

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