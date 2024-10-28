Пряженные пундыки с салом: простой рецепт лакомства с Полтавщины
Пундыки - плоские пирожки, которые жарили на сковороде в смальце или масле. Потом их выкладывали столбиком, добавляя зажарку из сала и лука и непременно ели горячими.
О том, как готовить топленые пундыки из Полтавщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".
Что нужно для топленых пундыков
Для того чтобы приготовить топленые пундыки с Полтавщины, нужны такие ингредиенты:
- мука - 500 г
- яйцо - 1 шт.
- лук - 2 шт.
- сало - 150 г
- кефир - 300 мл
- сахар - 1/2 ч. л.
- сода - 1/2 ч. л.
- соль - 1/2 ч. л.
- растительное масло - для жарки
Как готовить топленые пундыки
Готовить тесто на пундыки очень легко. Разбейте в глубокую миску яйцо и взбейте венчиком. Затем добавьте сахар и соль и влейте кефир.
Раньше вместо кефира использовали кислое молоко, но со временем ингредиент стали заменять на более доступный. К тому же использование кефира облегчает процесс приготовления пундыков в целом.
Для того чтобы пундыки были пышными, муку просейте в отдельную миску, добавив соду. Осторожно влейте в муку смесь кефира и вымешайте тесто.
Готовое тесто оставьте отдохнуть на 15-20 минут, накрыв посуду полотенцем. Тем временем приготовьте зажарку.
Для этого сало нужно нарезать на маленькие кубики и обжарить на сковороде до шкварок.
Как готовить зажарку для пундыков (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Очистьте лук, нарежьте кольцами или кубиками и добавьте к шкваркам. Поджарьте лук до золотистого цвета и переложите зажарку в другую посуду.
Разделите тесто на 12 частей и раскатайте каждую на корж диаметром 10-12 см, толщиной 3-4 мм. Обжарьте пундыки в растительном масле до румяной корочки с каждой стороны.
Как жарить пундыки (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Переложите пундыки на застеленный пергаментом противень, сложив их столбиками из трех коржей. Зажарку нужно разложить между пундыками.
Как выкладывать пундыки (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Разогрейте духовку до 130-140 градусов и выпекайте пундыки в течение 6-7 минут.
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