Прям как в сериале "Друзья": всплыли уникальные фото Зеленского

В сети всплыли фотографии молодого Владимира Зеленского
Владимир Зеленский в период, когда "Квартал 95" еще не был популярным, часто попадал на снимки. В сети разыскали уникальные фотографии президента. Среди них - снимок из фотосессии полного актерского состава "Квартала 95", а также фото в непринужденной обстановке. Снимки опубликованы в социальной сети Facebook.
В профиле Ирины Романченко опубликован исторический снимок актеров "Квартала 95" с подписью: "почти как сериал "Друзья".
Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (фото: facebook.com/katyaira)
Снимок вызвал умиление у комментаторов:
Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (скриншот: facebook.com/katyaira)
Также пользователи сети нашли неформальное фото Владимира Зеленского в компании Елены и Сергея Кравеца, а также Владимира Переверзева. Правда, на фото будущий президент отвернулся.
Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (фото: facebook.com/sveta.stashuk)
Напомним, что ранее Зеленский рассказал об интересных фактах жизни своей семьи.