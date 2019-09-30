Прям как в сериале "Друзья": всплыли уникальные фото Зеленского

Владимир Зеленский в период, когда "Квартал 95" еще не был популярным, часто попадал на снимки. В сети разыскали уникальные фотографии президента. Среди них - снимок из фотосессии полного актерского состава "Квартала 95", а также фото в непринужденной обстановке. Снимки опубликованы в социальной сети Facebook.

В профиле Ирины Романченко опубликован исторический снимок актеров "Квартала 95" с подписью: "почти как сериал "Друзья".

Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (фото: facebook.com/katyaira)

Снимок вызвал умиление у комментаторов:

Супер! Тогда были в полном составе.

Очень крутая фотка.

Ой! Какие все молодые!))))

Ностальгичные 90-е (взгрустнулось). Институтские годы, все дела. А это с вами не Марина Поплавская (над которой Манжосов нависает?) - сходство есть, не могу вспомнить who exactly is pictured there (кто именно там изображен - ред.).

Старенькое, но родное фото)))

Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (скриншот: facebook.com/katyaira)

Также пользователи сети нашли неформальное фото Владимира Зеленского в компании Елены и Сергея Кравеца, а также Владимира Переверзева. Правда, на фото будущий президент отвернулся.

Зеленский в Квартале 95 - всплыли уникальные фото (фото: facebook.com/sveta.stashuk)

Напомним, что ранее Зеленский рассказал об интересных фактах жизни своей семьи.