Прям як в серіалі "Друзі": спливли унікальні фото Зеленського

Володимир Зеленський у період, коли "Квартал 95" ще не був популярним, часто потрапляв на знімки. У мережі розшукали унікальні фотографії президента. Серед них - знімок з фотосесії повного акторського складу "Квартал 95", а також фото у невимушеній обстановці. Знімки опубліковані в соціальній мережі Facebook.

В профілі Ірини Романченко опублікований історичний знімок акторів "Кварталу 95" з підписом: "майже як серіал "Друзі".

Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (фото: facebook.com/katyaira)

Знімок викликав розчулення у коментаторів:

Супер! Тоді були в повному складі.

Дуже крута фотка.

Ой! Які всі молоді!))))

Ностальгичні 90-ті (засумувалось). Інститутські роки, всі справи. А це з вами не Марина Поплавська (над якою Манжосов нависає?) - схожість є, не можу згадати who is exactly is pictured there (хто саме там зображений - ред.).

Стареньке, але рідне фото)))

Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (скріншот: facebook.com/katyaira)

Також користувачі мережі знайшли неформальне фото Володимира Зеленського в компанії Олени та Сергія Кравця, а також Володимира Переверзєва. Щоправда, на фото майбутній президент відвернувся.

Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (фото: facebook.com/sveta.stashuk)

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів про цікаві факти з життя своєї сім'ї.