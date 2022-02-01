Как пройти регистрацию для ВНО: подробная инструкция

Алгоритм регистрации

Зайдите на страницу регистрации и ознакомитесь с порядком проведения ВНО, особенностями регистрации и путеводителем участника ВНО 2022. После этого необходимо поставить галочку. Далее нужно указать к какой категории участников вы принадлежите.

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После этого необходимо внимательно внести свои персональные данные.

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Далее необходимо выбрать предметы, которые необходимы для поступления на выбранную вами специальность.

Если вы не определились со специальностью уместно сдавать украинский язык и литературу, потому что за прохождение этого теста получите сразу три результата - ГИА и 2 результата ВНО.

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После этого нужно сформировать регистрационную карту и контрольно-информационное письмо. При этом данное письмо необходимо распечатать.

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Далее необходимо внимательно прочитать информацию в контрольно-информационное письме. После чего нужно заполнить заявление, и наклеить фотографию размером 3Х4.

Потом надо также сделать копию паспорта, и написать на ней "согласно оригиналу", а также поставить подпись, свое имя и фамилию, и дату свидетельства копии.

Теперь необходимо подать регистрационную карту и копию своего паспорта директору своего учебного заведения.

Как пройти регистрацию для ВНО (видео: YouTube)