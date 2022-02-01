Як пройти реєстрацію для ЗНО: докладна інструкція

Алгоритм реєстрації

Зайдіть на сторінку реєстрації та ознайомитеся з порядком проведення ЗНО, особливостями реєстрації та путівником учасника ЗНО 2022. Після цього необхідно поставити галочку. Далі потрібно вказати до якої категорії учасників ви належите.

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Після цього необхідно уважно внести свої персональні дані.

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Далі необхідно вибрати предмети, які необхідні для вступу на обрану вами спеціальність.

Якщо ви не визначилися зі спеціальністю доречно складати українську мову та літературу, бо за проходження цього тесту отримаєте одразу три результати - ДПА та 2 результати ЗНО.

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Після цього потрібно сформувати реєстраційну карту і контрольно-інформаційний лист. При цьому даний лист необхідно роздрукувати.

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Далі необхідно уважно прочитати інформацію в контрольно-інформаційному листі. Після чого потрібно заповнити заяву, і наклеїти фотографію розміром 3х4.

Потім треба також зробити копію паспорта, і написати на ній "згідно з оригіналом", а також поставити підпис, своє ім'я та прізвище, і дату свідоцтва копії.

Тепер необхідно подати реєстраційну картку та копію свого паспорта директору свого навчального закладу.

Як пройти реєстрацію для ЗНО (Відео: YouTube)