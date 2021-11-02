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ВНО 2022: заданий будет меньше, но и время на их решение сократится

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Вторник 02 ноября 2021 12:46
ВНО 2022: заданий будет меньше, но и время на их решение сократится Фото: стали известны пробности ВНО в 2022 году (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Украинский центр оценивания качества образования утвердил характеристики сертификационных работ внешнего независимого оценивания (ВНО), которые определяют особенности тестов по каждому предмету в 2022 году.

Об этом сообщает osvita.ua.

По большинству предметов структура тестов не изменилась. Но изменения коснулись теста ВНО по математике и химии.

Что изменилось

В тесте профильного уровня по математике теперь будет 32 задания вместо 34, как было ранее. Также уменьшено время, которое отводится на решение - с 210 до 180 минут.

В тесте по химии также будет меньше заданий - 50 вместо 52.

Даты проведения пробного тестирования

В Украине в 2022 году пробное ВНО пройдет 19 и 26 марта.

19 марта тесты пройдут:

  • по украинскому языку,
  • по украинской литературе.

26 марта тесты пройдут:

  • по истории Украины,
  • по математике,
  • по биологии,
  • по географии,
  • по физике,
  • по химии,
  • по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский).

Отметим, что зарегистрироваться на пробное ВНО можно с 5 по 22 января 2022 года.

Напомним, в Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году.

Мы также писали о том, что киевлянин набрал максимальные 200 баллов по трем предметам на ВНО.

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