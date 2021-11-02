ВНО 2022: заданий будет меньше, но и время на их решение сократится
Украинский центр оценивания качества образования утвердил характеристики сертификационных работ внешнего независимого оценивания (ВНО), которые определяют особенности тестов по каждому предмету в 2022 году.
Об этом сообщает osvita.ua.
По большинству предметов структура тестов не изменилась. Но изменения коснулись теста ВНО по математике и химии.
Что изменилось
В тесте профильного уровня по математике теперь будет 32 задания вместо 34, как было ранее. Также уменьшено время, которое отводится на решение - с 210 до 180 минут.
В тесте по химии также будет меньше заданий - 50 вместо 52.
Даты проведения пробного тестирования
В Украине в 2022 году пробное ВНО пройдет 19 и 26 марта.
19 марта тесты пройдут:
- по украинскому языку,
- по украинской литературе.
26 марта тесты пройдут:
- по истории Украины,
- по математике,
- по биологии,
- по географии,
- по физике,
- по химии,
- по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский).
Отметим, что зарегистрироваться на пробное ВНО можно с 5 по 22 января 2022 года.
Напомним, в Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году.
Мы также писали о том, что киевлянин набрал максимальные 200 баллов по трем предметам на ВНО.