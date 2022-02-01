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Как пройти регистрацию для ВНО: подробная инструкция

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Вторник 01 февраля 2022 13:54
Как пройти регистрацию для ВНО: подробная инструкция Фото: как пройти регистрацию для ВНО (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году будет проходить с 1 февраля по 9 марта. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения государственной итоговой аттестация (ГИА) в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

О том, как зарегистрироваться для участия в ВНО подробно рассказал Украинский центр оценивания качества образования.

Алгоритм регистрации

Зайдите на страницу регистрации и ознакомитесь с порядком проведения ВНО, особенностями регистрации и путеводителем участника ВНО 2022. После этого необходимо поставить галочку. Далее нужно указать к какой категории участников вы принадлежите.

Как пройти регистрацию для ВНО: подробная инструкция

Скриншот

После этого необходимо внимательно внести свои персональные данные.

Как пройти регистрацию для ВНО: подробная инструкция

Скриншот

Далее необходимо выбрать предметы, которые необходимы для поступления на выбранную вами специальность.

Если вы не определились со специальностью уместно сдавать украинский язык и литературу, потому что за прохождение этого теста получите сразу три результата - ГИА и 2 результата ВНО.

Как пройти регистрацию для ВНО: подробная инструкция

Скриншот

После этого нужно сформировать регистрационную карту и контрольно-информационное письмо. При этом данное письмо необходимо распечатать.

Как пройти регистрацию для ВНО: подробная инструкция

Скриншот

Далее необходимо внимательно прочитать информацию в контрольно-информационное письме. После чего нужно заполнить заявление, и наклеить фотографию размером 3Х4.

Потом надо также сделать копию паспорта, и написать на ней "согласно оригиналу", а также поставить подпись, свое имя и фамилию, и дату свидетельства копии.

Теперь необходимо подать регистрационную карту и копию своего паспорта директору своего учебного заведения.

Как пройти регистрацию для ВНО (видео: YouTube)

Напомним, эксперты рассказали, как успешно сдать ВНО по математике.

Мы также писали о том, что на ВНО 2022 заданий будет меньше, но и время на их решение сократится.

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