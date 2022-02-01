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Як пройти реєстрацію для ЗНО: докладна інструкція

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Вівторок 01 лютого 2022 13:54
Як пройти реєстрацію для ЗНО: докладна інструкція Фото: як пройти реєстрацію для ЗНО (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2022 році проходитиме з 1 лютого по 9 березня. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

Про те, як зареєструватися для участі у ЗНО детально розповів Український центр оцінювання якості освіти.

Алгоритм реєстрації

Зайдіть на сторінку реєстрації та ознайомитеся з порядком проведення ЗНО, особливостями реєстрації та путівником учасника ЗНО 2022. Після цього необхідно поставити галочку. Далі потрібно вказати до якої категорії учасників ви належите.

Як пройти реєстрацію для ЗНО: докладна інструкція

Скріншот

Після цього необхідно уважно внести свої персональні дані.

Як пройти реєстрацію для ЗНО: докладна інструкція

Скріншот

Далі необхідно вибрати предмети, які необхідні для вступу на обрану вами спеціальність.

Якщо ви не визначилися зі спеціальністю доречно складати українську мову та літературу, бо за проходження цього тесту отримаєте одразу три результати - ДПА та 2 результати ЗНО.

Як пройти реєстрацію для ЗНО: докладна інструкція

Скріншот

Після цього потрібно сформувати реєстраційну карту і контрольно-інформаційний лист. При цьому даний лист необхідно роздрукувати.

Як пройти реєстрацію для ЗНО: докладна інструкція

Скріншот

Далі необхідно уважно прочитати інформацію в контрольно-інформаційному листі. Після чого потрібно заповнити заяву, і наклеїти фотографію розміром 3х4.

Потім треба також зробити копію паспорта, і написати на ній "згідно з оригіналом", а також поставити підпис, своє ім'я та прізвище, і дату свідоцтва копії.

Тепер необхідно подати реєстраційну картку та копію свого паспорта директору свого навчального закладу.

Як пройти реєстрацію для ЗНО (Відео: YouTube)

Нагадаємо, експерти розповіли, як успішно скласти ЗНО з математики.

Ми також писали про те, що на ЗНО 2022 завдань буде менше, але і час на їх вирішення скоротиться.

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