Пройшла крізь метал, але застрягла у буханці: під Бахмутом хлібина врятувала воїна від кулі (фото)

Під Бахмутом хлібина, ймовірно, врятувала життя воїну - ворожа куля продірявила машину, рюкзак і застрягла у буханці.
Світлиною простреленої хлібини поділився журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці Facebook.
"Хліб лежить серед купи закривавленого одягу, спорядження та зброї. Таких куп у лісосмугах під Бахмутом зараз дуже багато. Це одна з них. Куля продірявила машину, рюкзак і застрягла в буханці. Іншими словами, хліб можливо врятував життя воїна", - написав журналіст.
Він зазначив, що такі купи із закривавленим спорядженням по всій лінії фронту й вони буквально щодня "виростають". Це фактично точки перегрузки, де бойові медики знімають одяг з поранених, аби не пропустити кровотечі.
"З поранених медики буквально зрізають одяг, аби мати доступ до ран, а іноді - аби пересвідчитися, що не проґавили на тілі маленької дірочки від уламка, через яку по дорозі до стабпункту боєць може непомітно стікати кров'ю. Це лише точка перегрузки. Відправивши "трьохсотих" далі по етапу, їхні автомати й гранати розряджають, підписують, де чиє і потім слідом за еваками передають в частини, до яких належать поранені. А одяг - так і лежить купою, поки його не вивезуть десь подалі", - додає Кутєпов.
Також журналіст закликав українців донатити нашим воїнам на новий одяг і спорядження, та молитися за них, адже вони віддають нам набагато більше.
Нещодавно ми ділились зворушливою історією порятунку воїна з Бахмута, який дивом вижив після важких поранень.
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