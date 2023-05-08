"Дивом вижив": киянин розповів, як врятувався під час нічної атаки дронів (фото)

Під час російської атаки дронів на Київ в ніч на 8 травня постраждало кілька квартир у Святошинському районі. Власник житла, котре найбільше зазнало руйнувань, розповів, як йому вдалося вижити.

Історія киянина, що дивом вижив під час атаки дронами

Чоловік, який захотів залишитися анонімом, розповів кореспондентам, що уламок дрона прилетів у зал його квартири. Після вибуху у будинку зникло світло.

"Вибух потужний, зникло світло, зрозумів, що зруйнований зал, почув запах гарі. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає", - розповів чоловік.

Також він додав, що його батьки досі не знають, що їхня квартира постраждала під час атаки дронів. Чоловік переживає за їхнє здоров'я, оскільки вони у поважному віці й можуть важко сприйняти цю новину.

Фото пошкодженої квартири поділився Віталій Кличко (фото: Віталій Кличко/Тelegram)

Інший житель цього будинку Володимир розповів, що хвиля вибуху від падіння уламків дрона була настільки потужною, що його відкинуло в іншу кімнату.

Тепер чоловік вважає 8 травня своїм другим днем народженням. Він зазначив, що у момент вибуху перебував у коридорі.

"Це моє друге день народження, після того, як мене закинуло в кімнату другою вибуховою хвилею", - поділився Володимир.

Чоловік зараз проживає сам - його дружина та дитина за кордоном.

Кличко показав масштаби руйнувань внаслідок атаки дронів в ніч на 8 травня (фото: Віталій Кличко/Тelegram)