"У його тілі майже не залишилось крові": лікар зворушив історією порятунку воїна із Бахмута

У Дніпрі медики врятували 39-річного воїна, який отримав дуже важкі поранення у Бахмуті. Чоловік у бою втратив дві руки і ногу, пережив кому, але завдяки великим зусиллям медиків вижив. Зараз на військовослужбовця чекає протезування й довга реабілітація.

Про це розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці Facebook .

Історія дивовижного порятунку воїна

"У його кремезному тілі майже не зосталось крові. Його життя після вибуху стало, як страшний сон. Реаніматологи переливали кров, стабілізували стан. 8,5 літрів дніпровської крові було влито заради спасіння життя", - пише лікар.

Риженко додає, що важкопоранений військовий - це 39-річний Антон із Черкас. До війни він був успішним менеджером. Пішов добровольцем захищати Україну.

"В бою за Бахмут йому вибухом відірвало дві руки та ногу. Бронежилет та каску уламками розбило на шматочки. Кома. Серце билось дуже тихо. Гемоглобін менше 30. Посічене відламками тіло, обпалене вибухом обличчя, але дух український - незламний, готовий до боротьби", - пише медик.

Також лікар розповідає, що весь час, поки Антон був непритомний, його шукала дружина з двома доньками. Рідні молилися, щоб батько був живий.

Які прогнози лікарів на одужання воїна

"Втрата двох рук і ноги, тяжкий травматичний шок залишали мало шансів. В реанімації політравми Мечникова він вижив і активно йде на поправку. Це успіх для успішного реаніматолога, який буває кілька разів у житті", - наголошує Риженко.

Медик додає, що завідувач реанімації політравми Анатолий Галущак та усі реаніматологи створили диво.

"Готуємо документи та відправляємо на протезування за кордон під патронатом влади і віримо, що міцні обійми скоро будуть", - зазначає лікар.

"Попереду тривалий шлях до відновлення, загоєння ран, реабілітація, складне протезування. Таких пацієнтів сотні, тисячі, військових і цивільних. Саме тому мережа потужних реабілітаційних центрів має розвиватись по всій Україні", - пише у коментарях Олександр Толубаєв, заступник медичного директора по наданню екстреної медичної допомоги в Клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова.

На воїна чекає протезування кінцівок і складна реабілітація (фото: Олександр Толубаєв)

Також Риженко закликає усіх бажаючих здати кров для героїв та мирних мешканців, що втратили кров у гарячих точках. Лікарня Мечникова проведе донорський день 9 травня.