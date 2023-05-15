Прошла сквозь металл, но застряла в буханке: под Бахмутом хлеб спас воина от пули (фото)

Фото хлеба, что спас жизнь

"Хлеб лежит среди груды окровавленной одежды, снаряжения и оружия. Таких куч в лесополосах под Бахмутом сейчас очень много. Это одна из них. Пуля продырявила машину, рюкзак и застряла в буханке. Другими словами, хлеб возможно спас жизнь воина ", – написал журналист.

Он отметил, что такие кучи с окровавленным снаряжением по всей линии фронта и они буквально каждый день "вырастают". Это фактически точки перегрузки, где боевые медики снимают одежду с раненых, чтобы не пропустить кровотечения.

Этот хлеб скорее всего спас жизнь воину (фото: facebook/Богдан Кутепов)

"С раненых медики буквально срезают одежду, чтобы иметь доступ к ранам, а иногда - чтобы убедиться, что не упустили на теле маленькой дырочки от обломка, из-за которой по дороге к стабпункту боец может незаметно истекать кровью. Это только точка перегрузки. Отправив "трехсотых" дальше по этапу, их автоматы и гранаты разряжают, подписывают, где-то и затем вслед за эваками передают в части, к которым относятся раненые. А одежда - так и лежит кучей, пока ее не вывезут где-то подальше", - добавляет Кутепов.

Также журналист призвал украинцев донатить нашим воинам на новую одежду и снаряжение и молиться за них, ведь они отдают нам гораздо больше.

Кучи окровавленного снаряжения под Бахмутом (фото: facebook/Богдан Кутепов)